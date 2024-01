Dzień sztuki i zabawy. Zrób sobie selfie w muzeum

Dariusz Kacprzak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, zachęca do udziału w akcji #MuseumSelfieDay. Fot. organizator/MNS

Gwarantujemy, że tego dnia nikt nie usłyszy od opiekunów wystaw „proszę nie dotykać”, lecz „proszę robić selfie” – tak Muzeum Narodowe w Szczecinie zachęca odwiedzających do wzięcia udziału w #MuzeumSelfieDay. Akcja jest prosta – wystarczy wejść na wystawę i zrobić sobie fotkę z dziełem sztuki, czyli tzw. selfie, a potem opublikować ją w mediach społecznościowych wraz z odpowiednim hasztagiem. Wydarzenie odbywa się w tym roku 17 stycznia.

Międzynarodową kampanię wymyśliła i zainicjowała Mar Dixon, zakochana w sztuce blogerka i specjalistka od mediów społecznościowych. Od 2015 roku zawsze w trzecią środę stycznia muzea na całym świecie zapraszają do siebie gości i zachęcają do robienia swoich autoportretów. W 2024 roku Dzień Selfie w Muzeach wypada 17 stycznia. Tego dnia Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza szczecinian od godziny 10 do 18.

– Selfie z dziełem sztuki zrobione w muzeum jest gwarancją podwójnego piękna. Pierwsze to My, drugie to Dzieło – mówi Dariusz Kacprzak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie ds. naukowych. – A całkiem poważnie, to jestem pewien, że każda forma obcowania ze sztuką, jej poznanie, jest bezcenna.

Uczestnik akcji może wykonać tradycyjne selfie z wybranymi obiektami albo fotografie z charakterystycznymi elementami muzealnych gmachów. Zdarza się, że ludzie naśladują także dzieła sztuki lub ustawiają się w zabawnych pozach obok obrazów czy rzeźb. #MuzeumSelfieDay jest więc rodzajem zabawy ze sztuką.

Opublikowane w social mediach zdjęcia należy podpisać hasztagiem #museumselfie lub w przypadku szczecińskiej instytucji także #mnsmuseumselfie.

Obowiązują bilety wstępu zgodnie z regularnym cennikiem.

(aj)