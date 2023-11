Muzeum czeka na listy. Mikołajkowy konkurs plastyczny

Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Jeszcze do 3 grudnia można wziąć udział w konkursie na najciekawszy list do św. Mikołaja, organizowanym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Zabawa jest adresowana do dzieci w wieku 5–10 lat.

Liczy się forma oraz zawartość listu (na przykład rysunki, teksty). Format pracy to co najmniej A4. Jeszcze jest czas, by napisać lub narysować wyjątkowy list. Prace należy przesyłać do 3 grudnia br. roku pod adres: Muzeum Narodowe - Dział Edukacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin 70-561, koniecznie z dopiskiem „List do św. Mikołaja”. Liczy się data stempla pocztowego.

Finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 15 grudnia (piątek), o godzinie 12 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, na Wałach Chrobrego. Więcej informacji i regulamin: www.muzeum.szczecin.pl

(K)