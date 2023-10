Nowa wystawa w Muzeum Narodowym. Historia drewna

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprezentuje nową wystawę, której tematem przewodnim będą narzędzia do obróbki drewna oraz wykonane z drewna artefakty. Fot. Agata Jankowska

"Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie" to nazwa nowej, etnograficznej wystawy, której otwarcie zaplanowano na czwartek 19 października. Zaprezentowane zbiory zostały przygotowane przez Dział Etnografii Pomorza MNS. Wśród nich zobaczymy między innymi narzędzia ciesielskie, stolarskie, bednarskie i wiele innych artefaktów służących do obróbki drewna, jak również wykonane z drewna przedmioty. W sumie zwiedzający będą mogli zobaczyć 300 obiektów.

Wystawa składa się zarówno z dość prostych, jak i bardziej zaawansowanych eksponatów służących niegdyś do codziennej pracy w warsztatach rzemieślniczych Pomorza Zachodniego.

- Narzędzia pochodzą z początkowej fazy obróbki drewna, czyli od momentu, w którym drwal znajduje się w lesie, po narzędzia bardzo specjalistyczne, dzięki którym można zrobić obiekty piękne, o wyjątkowej fakturze - opowiada kuratorka wystawy, Iwona Karwowska.

Wśród rzeczy wykonanych z drewna o bardziej artystycznym wymiarze znajdują się między innymi piękne skrzynie z kwiatowymi ornamentami, sekretarzyk, folklorystyczne figury, szafy i wiele innych eksponatów. Zarówno narzędzia, jak i dzieła sztuki ludowej pochodzą z różnych epok. Najstarszy zaprezentowany eksponat - kwatera ołtarzowa - pochodzi z XV wieku.

- Jest to rzecz zrobiona z drewna, ale jest to przedmiot sakralny, czyli związany z kulturą wysoką - wyjaśnia Iwona Karwowska.

Przenikanie się kultury wysokiej z niską jest tym, co wyróżnia wystawę "Jak to z drewnem było". Jak podkreśla kuratorka wystawy, ma ona przede wszystkim znaczenie etnograficzne.

- To oznacza, że nie pokazujemy nic innego, jak życie codzienne - mówiła.

Wystawie bogatej w drewniane eksponaty towarzyszą obrazy malarskie, w tym jeden autorstwa Jacka Malczewskiego. Wszystkie pokazują sielski, wiejski krajobraz. Ponadto, autorzy ekspozycji wykorzystali również archiwalne, czarno-białe fotografie dokumentujące pracę rzemieślników zajmujących się obróbką drewna.

Otwarcie wystawy odbędzie się w czwartek, 19 października o godzinie 18. Dostępna jest w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Goście mogą zwiedzać ją aż do marca 2024 roku. ©℗

(aj)