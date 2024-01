Dzień selfie w Muzeum Narodowym

#MuseumSelfieDay polega na zrobienie sobie fotki z wybranym eksponatem muzealnym. Fot. Agata JANKOWSKA

W środę 17 stycznia w Muzeum Narodowym w Szczecinie odbyła się nietypowa akcja. Zwiedzających zachęcano do zrobienia sobie autoportretu, czyli popularnego selfie, z wybranym eksponatem. Wydarzenie nosi nazwę #MuseumSelfieDay i jest obchodzone przez instytucje muzealne z całego świata.

Pomysł wymyśliła i zainicjowała angielska blogerka Mar Dixon. To połączenie jej pasji do sztuki i zainteresowania mediami społecznościowymi. Każdego roku, w styczniu, muzea na całym świecie biorą udział w akcji, namawiając do niej również zwiedzających. W Szczecinie wydarzenie promuje Muzeum Narodowe w Szczecinie.

– Wynika ono z popularności mediów społecznościowych i możliwości tagowania treści – mówił Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. – Muzea wykorzystały je do swoich akcji popularyzatorskich. Jest to oddolna inicjatywa, dlatego wydaje się tak istotna.

Wykonaną fotkę, czyli tak zwane selfie, można opublikować i otagować hasztagami #museumselfie lub #mnsmuseumselfie w swoich social mediach. W środę dostępne były wszystkie oddziały Muzeum Narodowego. Kilka osób, które pojawiły się w gmachu przy Wałach Chrobrego, rzeczywiście chętnie pozowało do zdjęć z wybranym eksponatem. I choć nie było tłumów, to inicjatywa wydaje się dobrym pomysłem na połączenie współczesnych możliwości cyfrowych z kulturą. ©℗

(aj)