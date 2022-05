Dwanaście godzin maratonu z muzyką Bacha! Wydarzenie w hołdzie Ukrainie

Dwunastogodzinny koncert - maraton z kompozycjami Jana Sebastiana Bacha pt.: „Bachaton dla Ukrainy” rozpocznie się w szczecińskiej filharmonii 4 czerwca (w sobotę) o godz. 20, a zakończy w niedzielny (5 czerwca) poranek o godzinie 8. Wydarzenie będzie bezpłatne i otwarte dla publiczności, a odbędzie się jako gest solidarności z Ukrainą. Koncert będzie również transmitowany na żywo na platformie YouTube. Przez cały maraton budynek "lodowego pałacu" będzie rozświetlony w barwach Ukrainy.

Głównym punktem tego wydarzenia będzie wyjątkowy, wymagający nie lada wytrzymałości, ponadczterogodzinny recital w wykonaniu jednego artysty – uznanego austriackiego pianisty Aarona Pilsana.

Podczas koncertu melomani usłyszą I i II tom Bacha Well-Tempered Clavier, a także wiele innych utworów niemieckiego kompozytora. Oprócz Pilsana, na scenie wystąpi obecnie najbardziej znany ukraiński pianista – Aleksiej Grynyuk, który otworzy wydarzenie, grając dwa utwory Bacha.

Jak obiecują organizatorzy, wydarzenie będzie obfitowało w wiele muzycznych niespodzianek, premiery online, a także wywiady z artystami i nie tylko.

- Wydarzenie tego typu wpisuje się w czasy, w których żyjemy, kiedy muzykę i naszą wspaniałą salę koncertową można oddać nie tylko rozrywce, ale do wywierania wpływu na nasz świat i na pomoc innym w potrzebie. Mam nadzieję, że nasza społeczność stanie na wysokości zadania i dołączy do nas, w solidarności, poprzez muzykę - mówi dyrektor filharmonii w Szczecinie, Dorota Serwa.

W programie nocno - porannego maratonu jest m.in. pokaz wideo (początek o godzinie 4.30) koncertu elektronicznego pt. Reconstructing Bach w wykonaniu duetu: Marc Romboy & Miki Kekenj. Pierwszy z panów to niemiecki didżej, producent muzyczny i kompozytor. Interesującym krokiem w jego twórczości jest udowodnienie jego własnej tezy, że Bach to ... techno. Artysta sięgnął zatem po bachowskie arcydzieła baroku i poddał je elektronicznemu liftingowi na miarę XXI wieku. W koncercie, który będzie okazja obejrzeć, na scenie dołączył do niego skrzypek i aranżer Miki Kekenj.

Jak informuje rzecznik filharmonii, weekendowe wydarzenie będzie wspierane przez partnerów w wielu różnych krajach. Jest zaangażowany w realizację tego maratonu jako wkład swojego talentu w służbie potrzebującym.

- Będą oni promować transmisję koncertu na żywo, ale także połączą siły z lokalnymi organizacjami charytatywnymi w swoich krajach, aby pomóc ludziom dotkniętym wojną na Ukrainie. Wszyscy partnerzy zostaną ogłoszeni podczas koncertu 4 i 5 czerwca - zapewnia Rafał Ceglarek.

(MON)