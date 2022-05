Muzyka z "Titanica" i "Avatara". Transmisja na kanale YouTube

Dwa Oscary, dwa Złote Globy i sześć nagród Grammy to tylko niektóre z wielu prestiżowych nagród, które James Horner zdobył za swoje światowej sławy partytury. W piątek (13 maja) w złotej sali szczecińskiej filharmonii będzie można usłyszeć utwory tego kompozytora w wykonaniu orkiestry symfonicznej "lodowego pałacu", pod dyrekcją Torodda Wiguma, a także solistów: Clary Sanabras – śpiew oraz Geza Frank - flety, instrumenty tradycyjne. Początek koncertu o 19.

Uwaga! Instytucja przygotowała także wyjątkową transmisję na żywo, która odbędzie się na kanale YouTube filharmonii (http://youtube.com/filharmoniaszczecin) i będzie dostępna tylko przez 24 godziny od momentu zakończenia koncertu.

- Podczas wieczoru usłyszą państwo kilka najbardziej lubianych przez Hornera tematów powstałych podczas jego długiej kariery, w tym muzykę z „Człowieka rakiety”, „Obcego”, „Maski Zorro”, „Avatara”, „Bravehearta". Walecznego serca” i oczywiście „Titanica”. Podczas wykonywania muzyki do filmu „Braveheart” do orkiestry dołączy Geza Frank, grający na Uilleann Pipes (odmiana dud z Irlandii) i flażoletach. Muzyka Jamesa Hornera nie jest obca Gezie Frankowi, który zagrał na koncercie galowym „Hollywood in Vienna” na cześć kompozytora w 2013 roku, a w ostatnich latach występował jako solista na wielu koncertach „Titanic Live” na całym świecie. Do wykonania muzyki z „Titanica”, dołączy do Gezy i orkiestry, wokalistka Clara Sanabras - zapowiada Rafał Ceglarek, rzecznik prasowy filharmonii. - Clara po raz pierwszy współpracowała z Jamesem Hornerem w 2011 roku, a później została wybrana przez kompozytora na wokalistkę do projektu „Titanic Live”. Była także wokalistką podczas ostatniego publicznego występu Hornera w Stavanger w Norwegii, gdzie po raz pierwszy spotkała Torodda Wiguma. Oprócz ponadczasowych partytur filmowych Hornera, podczas tego koncertu będziecie mieli państwo niepowtarzalną okazję usłyszeć niesłyszane od dziesięcioleci utwory koncertowe Hornera – jego praktycznie nieznane utwory koncertowe: „Spectral Shimmers” i „A Forest Passage” nareszcie znajdą się w centrum uwagi, odpowiednio 44 i 22 lata po swoich pierwszych i jedynych wykonaniach. Orkiestra symfoniczna filharmonii w Szczecinie, we współpracy z The James Horner Film Music Association, zaoferuje publiczności odkrycia tych niezbadanych zakątków muzycznego wszechświata Jamesa Hornera.

Szczecińska publiczność będzie także świadkiem światowej premiery nowego, trzyczęściowego portretu wideo z udziałem wdowy po Hornerze, Sarą, i jego córką Emily. Film został nakręcony w Horner-estate i prywatnym studiu Jamesa w styczniu 2020 roku.

(MON)