Akademia Sztuki wydała płytę z odświeżonymi kolędami

Akademia Sztuki w Szczecinie wydała płytę z kolędami – „Gwiazdkujemy”. Zaśpiewali na niej studenci oraz kadra naukowa tej najmłodszej szczecińskiej uczelni. Znane utwory zostały przeaaranżowane.

– Przygotowaliśmy tę płytę „na gwiazdkę” – mówi dyrygent i kierownik muzyczny projektu Bartosz Olejnik. – Dzielimy się naszymi talentami, pasją, świąteczną radością i świeżym spojrzeniem na tradycyjne kolędy, jednym słowem: „gwiazdkujemy”. Kolory, barwy instrumentacji ujęte nietradycyjnie, dobrane pod względem opowiedzenia melodii w różny sposób pomogły wykazać indywidualność każdej z kolęd. Zastosowane „niespodzianki” powodują, że całość jest wyjątkowa i wyróżniająca się ponad dostępne na rynku podobne projekty. Współczesne aranżacje dały nam nowe możliwości, niestandardowe, które wprowadziły w naszą pracę nową jakość.

Aranżacje przygotował kompozytor Michał Grabowski. Repertuar ten był już wykonywany w Filharmonii Gorzowskiej przez tamtejszą orkiestrę i uczniów szkół muzycznych, a następnie w Szczecinie w 2021 roku przez kadrę i studentów Akademii Sztuki.

– To właśnie po koncercie w Szczecinie zapadła decyzja, że kolędy w tych aranżacjach trzeba zarejestrować i wydać w formie płyty – mówi prof. Ewa Filipowicz-Kosińska, dziekan Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki. – Okazały się bardzo ciekawe, świeże, czasami wręcz zaskakujące brzmieniem i harmonią, ale jakże piękne, radosne i takie inne. Po koncercie wszyscy chcieliśmy te kolędy zabrać ze sobą do domu. Cieszę się, że dyrygent Bartosz Olejnik podjął to wyzwanie i pod swoją batutą zebrał w studiu instrumentalistów i śpiewaków z akademii.

Do tegorocznego nagrania Michał Grabowski napisał aranże jeszcze do trzech kolęd, w sumie na płycie ukazało się ich 13. W nagraniu udział wzięli pedagodzy oraz studenci dwóch wydziałów Wokalnego oraz Instrumentalnego. Okładkę płyty zaprojektowała absolwentka Wydziału Grafiki i obecna wykładowczyni AS Aleksandra Szwajda.

Wydanie płyty było możliwe dzięki Mecenatowi Kulturalnemu Miasta Szczecin. Album jest dostępny w sprzedaży poprzez stronę: www.sklep.akademiasztuki.eu.

