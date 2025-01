Związkowcy protestują w stolicy przeciwko likwidacji elektrowni węglowych, w tym Dolnej Odry

W kontekście przyszłości Elektrowni Łaziska podczas grudniowej prezentacji strategii Tauronu prezes koncernu Grzegorz Lot sygnalizował, że wszystkie węglowe aktywa wytwórcze klasy 200MW (jak w Łaziskach) firmy będą zgłaszane do rynku mocy, który zgodnie z dotychczasowymi regulacjami ma funkcjonować do końca 2028 r. Jeśli jednak nie otrzymają wystarczającego wsparcia, będą musiały zostać odstawione.

Pod koniec września ub. roku spółka PGE GiEK informowała o planach zaprzestania przez Elektrownię Rybnik produkcji energii elektrycznej z końcem 2025 r., a ciepła systemowego do końca sierpnia 2026 r. Jak podała jednak w grudniu ub. roku PGE, wraz z PSE uzgodniono, że dwa bloki rybnickiej elektrowni popracują do połowy 2026 r., a kolejne dwa - do 2027 r.

Jednym z argumentów związków jest umowa społeczna dot. górnictwa węgla kamiennego z maja 2021 r. Jak przekonują, wynika z niej, że rybnicka elektrownia będzie działała do 2030 r. Tekst umowy nie zawiera jednak bezpośredniego zapisu o Elektrowni Rybnik; 2030 r. jako horyzont jej pracy określono w dokumentach poprzedzających jej podpisanie (do których odwołuje się też umowa).

Zapowiedzi zamknięcia elektrowni w Rybniku i Łaziskach wzbudziły w ostatnich miesiącach protesty samorządów i związków zawodowych. We wrześniu ub.r. radni Rybnika w apelu do premiera Donalda Tuska uznali za "przedwczesne" plany spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zaprzestania przez Elektrownię Rybnik produkcji energii elektrycznej z końcem 2025 r. Związkowe protesty w tej sprawie odbyły się już w listopadzie i grudniu.

Związkowcy sprzeciwiają się również zamknięciu Elektrowni Łaziska, którą zarządza Tauron. "My tak naprawdę jedziemy protestować, a też zarazem walczyć o to, żeby w polskich domach był prąd i był tani prąd" - mówił.

Protestujący mają później przejść przed gmach Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej, gdzie ok. godz. 13 odbyć ma się pikieta. Zgodnie z zapowiedziami protest ma trwać do godz. 16.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Kamień Węgielny 2025-01-10 18:26:35 Próbuj to leczyć , może jeszcze nie jest za późno , chociaż wątpię...

@@Oglądam demonstrac 2025-01-10 12:25:46 O,ooo , to także oglądasz ?! To, że inaczej odbierasz to normalne . Ja, jak czasami patrzę na TVN, to myślę podobnie jak TY o Republice .Oni mają tę przewagę, że o wielu niecnych sprawach Rządu nic nie mówią ! Zdrowia życzę .

Kamień Węgielny 2025-01-10 12:06:42 Na początku był Węgiel. Wszelkie życie zbudowane jest z węgla. Rośliny bez węgla nie urosną, a zwierzęta zdechną z głodu. Ludzie umrą z głodu z braku pożywienia i zimna. Najlepsze i najskuteczniejsze źródło energii to nie farmy fotowoltaiczne ale lasy państwowe i uprawy rolnicze oraz puszcze i zielona Polska. Energia atomowa tylko narusza bilans energetyczny i jako obca naszej planecie sprawi, że Planeta Spłonie. Tylko paliwa kopalne uratują planetę i gwarantują równowagę energetyczną na Ziemi

@Najdroższy prąd 2025-01-10 10:40:55 Dziwię się, że można być tak niedouczonym, a mimo to wypowiadać się na forum. Najdroższy prąd pochodzi z morskich wiatraków. Potem z pozostałych wiatraków i fotowoltaiki. Najtańszy prąd pochodzi z węgla. Nawet tego najdroższego. Polska zaniechała budowy Żarnowca, bo nie miała pieniędzy na kontynuację. Po latach budowy socjalizmu byliśmy państwem bankrutem. I decyzji nie podjęła Solidarność, bo po okrągłym stole rządzili nadal komuniści. Odstawiono jedynie przedstawienie dla gawiedzi.

Żenada 2025-01-10 09:58:07 Najpierw wybierają władzę,A później protesty. Śmiech na sali.

@Oglądam demonstracj 2025-01-09 20:42:43 No i stąd taki niezdrowo podniecony , od tego rynsztoku kłamstw i pomówień, oraz dzielenia Polaków . Gratuluję !

@Jan 2025-01-09 19:46:53 Masz rację. Wtedy można byłoby zwolnić ich dyscyplinarnie i problem by się rozwiązał. A tak, to musimy ciągle dotować z budżetu nierentowne przedsiębiorstwa.

@@toi 2025-01-09 17:39:49 A co mnie obchodzą Niemcy? Jak lubią się truć węglem to niech się trują, byle z dala od Polski.

Jan 2025-01-09 17:35:22 Powinni w ramach strajku wyłączyć prąd na tydzień w Warszawie Gdańsku Poznaniu Wrocławiu i Łodzi.

@;/ 2025-01-09 15:48:02 sam jesteś nierentowny i utrzymywany z pieniędzy podatnika pasożycie...

@toi 2025-01-09 15:46:49 Powinno się ustalać tożsamość takich jak ty i wyłączać wam prąd w pierwszej kolejności jak będzie go brakować a bez tych wyłączanych blogów węglowych już po 2026 roku zaczną się wyłączenia i deficyty - w 2030 będą już częste wyłączenia globalne w całej Polsce... A co do trucia - przy obecnych normach elektrownie węglowe nie generują praktycznie żadnych zanieczyszczeń...

Najdroższy prąd 2025-01-09 15:13:18 Polska dzięki styropianowcom ma obecnie najdroższy prąd w Europie. To styropianowcy rozwalili elektrownię atomową w Żarnowcu. Dwa reaktory atomowe za które już Polska zapłaciła zablokowali w porcie gdańskim i jeden sprzedano po cenie złomu do Finlandii drugiego na Węgry. Nikogo w tamtych krajach nie zabiły ani nie napromieniowaly. Ot, tacy pożyteczni polscy idioci. Część z tamtych protestujących jest nadal przy rządowym korycie i dzisiaj solidaryzują się z górnikami. Najdroższy węgiel w świecie.

;/ 2025-01-09 15:05:51 Oni powinni dziękować podatnikom i władzom że utrzymują ich nierentowne zakłady !

@toi 2025-01-09 14:54:23 Nie wiesz co piszesz. Zamykamy elektrociepłownie i kopalnie bo węgiel jest zły.A Niemcy uruchomili ponownie swoje kopalnie i ciepłownie na węgiel. Mogą? my zmierzamy w kierunku zagłady na żądanie UE i Niemiec.A tobie to się podoba? Widać nie rozumiesz po co ci ludzie protestują Dla mnie,dla ciebie Więc nie wklejaj tu swoich bredni..

Oglądam demonstrację 2025-01-09 13:49:34 na REPUBLICE ! Grubo leci w kierunku naszego Rządu ! Po czymś takim , to nawet elewacja odpada ! Niby ludzi protestujących nie za wiele , ale argumenty są nie od parady ! Pisał św. Jan : " na początku było SŁOWO "... , no i potem stało się co się stało ! Tutaj będzie podobnie ! Oglądajcie Republikę , ewentualnie TV w Polsce ! W reżimowych i strategicznych TV milczą jakoś dziwnie ! Cienko z Rządem Donka , cienko z UE. A pamiętacie to: TURÓW jest do zamknięcia ! Właśnie dzisiaj ekstra temat !

Praktyk 2025-01-09 13:41:34 ktoś w końcu " zaora " to rządowe lepiszcze, szykujące Polsce zgliszcze !