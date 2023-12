Węgiel nie chce się palić? Mieszkanka kontra urzędnicy

Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka niewielkiego Mironowa pod Lipianami. - Mam zimno w mieszkaniu, ten węgiel, który mi dali w ramach dodatku węglowego to kamień! - pożaliła się nam starsza pani.

Pani Krystyna od lat mieszka w Mironowie. Pochodzi z Dolnego Śląska. Zajmuje część bliźniaka i mieszka sama. Opowiada, że całe życie pomagała innym, a teraz musi liczyć tylko na siebie. Nie ma nikogo bliskiego, kto mógłby jej pomóc. Gdy nadeszły mrozy, zaczęło jej doskwierać zimno. Kobieta twierdzi, że nikt się nią nie interesuje.

- W domu jest bardzo zimno - poskarżyła się 78-latka. - To przez ten trefny węgiel, który dostałam w ramach dodatku węglowego. Otrzymałam go po 8 miesiącach oczekiwania. Ale te 1,5 tony to kamień! Nie chce się w ogóle palić. Podejrzewam, że dobry opał dla mnie komuś rozdysponowano, a mi wciśnięto węgiel najgorszej jakości. Ktoś powinien przyjść tu z opieki i zobaczyć, że on wcale nie chce się palić. Nie mam opału, czasem sołtys mi coś podrzuci, ale to za mało, żeby ogrzać dom. Nie wiem jak długo w takiej zimnicy wytrzymam!

Ośrodek Pomocy Społecznej w

