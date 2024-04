Sondaż: 59,1 proc. Polaków chce wydalenia ambasadora Rosji

Napiszcie też

2024-04-01 16:52:17

O tym że polski ambasador wcześniej olał rosyjski MSZ i że Andriejew po prostu zastosował zasadę wzajemności - tak jak nie lubię tego typa tak teraz się go nie czepiam. A stosunki z Rosją trzeba ułożyć od nowa i bez zerwania relacji oraz zburzenia ambasady rosyjskiej w Warszawie nie będzie to możliwe, należy po prostu wyrzucić Rosję i odzyskać to co za swoją własność uważa a tak naprawdę bezprawnie zajmuje no i zasada wzajemności tak co do liczebności personelu jak i nieruchomości...