Poniedziałek to dzień ważnych decyzji w Sejmie [NA ŻYWO]

Poniedziałek to dzień ważnych decyzji w Sejmie

W poniedziałek o godz. 10 w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose; następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu, zaprzysiężonego przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 listopada. Jeśli w głosowaniu rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Wystawienie wspólnego kandydata na premiera - Donalda Tuska - zapowiedziały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, które razem mają większość 248 posłów. Głosowanie nad wyborem Tuska na premiera zaplanowano na godz. 20.

Staję przed państwem z poczuciem dumy i odpowiedzialności, z podniesionym czołem; odnieśliśmy drugi w historii III RP wynik, żadna z innych partii poza Prawem i Sprawiedliwością nigdy nie miała takiej liczby głosów - 7,5 mln Polaków zagłosowało na PiS - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas expose.

"Polska to wielka siła duchowa i to nie my ją wybieramy, to ona wybiera nas" - oświadczył szef rządu na wstępie wystąpienia w Sejmie.

Dodał, że staje przed parlamentarzystami z poczuciem dumy i odpowiedzialności, "z podniesionym czołem".

Morawiecki wyraził też wdzięczność, że tak wiele Polek i Polaków oddało swój głos na PiS.

"To właśnie dlatego prezydent Andrzej Duda, zgodnie z obyczajem parlamentarnym, powierzył mi misję tworzenia rządu; misję tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu" - powiedział premier.

"Odnieśliśmy tutaj drugi w historii III RP wynik. Żadna z innych partii poza Prawem i Sprawiedliwością nigdy nie miała takiej liczby głosów - 7,5 mln Polaków zagłosowało na PiS" - podkreślił Morawiecki. (PAP)

- Ludzie jasno pokazali, czego chcą i my tę wolę dzisiaj po południu, mam nadzieję, wdrożymy w życie. To jest epokowy dzień, dzień fundamentalnej zmiany - powiedział w poniedziałek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zapytany, co się będzie działo w poniedziałek w Sejmie podkreślił, że w tym dniu chodzi o to, że "jesteśmy sprawczy; jak chcemy, to potrafimy coś zrobić, skrzyknąć się, załatwić, zorganizować, zmienić".

Przyznał, że w ostatnich tygodniach pojawiały się pogłoski o tym, że "może Władysław Kosiniak Kamysz na premiera, że może tym nas kupią". "Nas się nie da kupić stołkami. Ludzie bardzo jasno pokazali, czego chcą i my tę wolę dzisiaj po południu, mam nadzieję, wdrożymy w życie. To jest epokowy dzień. Ten 15 października nie jest o tym, czy ten czy inny będzie premierem, tylko o fundamentalnej zmianie, która się dokonała przez 74 proc. osób, które stały w kolejkach (do głosowania)" - stwierdził marszałek Sejmu.

"Ludzie stali w kolejkach kiedy lokale wyborcze były już zamknięte" - przypomniał. "Oni już znali wyniki, bo media je podały, a mimo to szli, stali, żeby być częścią tego, co się tego dnia dzieje" - ocenił. "Ten 15 października dzisiaj się zmaterializuje; 11 grudnia w Sejmie, bo tyle nam kazano na to czekać, będzie epokową datą w historii Polski" - podkreślił Hołownia.

Hołownia zapowiedział, że przygotowany jest scenariusz tego, co się będzie działo w poniedziałek w Sejmie.

Jak mówił, jeżeli expose premiera Mateusza Morawieckiego będzie trwało godzinę, około godziny będą trwały wystąpienia klubowe, to muszę przeznaczyć około dwóch godzin na pytania od posłów. "Te pytania w tej części będą i tych pytań może być nie wiem ile - może być pięćdziesiąt, może być sto dwadzieścia" - zauważył marszałek.(PAP)

