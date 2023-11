Zachodniopomorscy parlamentarzyści w komisjach sejmowych

Bartosz Arłukowicz jest najważniejszym człowiekiem w sejmowej Komisji Zdrowia. Fot. Dariusz GORAJSKI

Poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej został przewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia. Jak dotąd to jedyny przewodniczący komisji z naszego regionu. Inni zachodniopomorscy parlamentarzyści zajmą się między innymi ochroną środowiska, gospodarką morską, polityką senioralną.

Zacznijmy od posłów KO, która wygrała w naszym regionie. Z tej listy do Sejmu dostało się 10 polityków.

Weteran Sławomir Nitras będzie pracował w Komisji Spraw Zagranicznych. Magdalena Filiks sprawdzi się w roli zastępcy przewodniczącego w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; znalazła się także w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Arkadiusz Marchewka będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Trafił też do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sejmowy debiutant Patryk Jaskulski, dotychczasowy miejski radny, będzie się uczył uprawiania polityki na poziomie centralnym w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Grzegorz Napieralski, podobnie jak Arkadiusz Marchewka, został zastępcą przewodniczącego w komisji zajmującej się nowym technologiami, popracuje też w Komisji Zdrowia.

Domeny Artura Łąckiego to Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Bartosz Arłukowicz oprócz tego, że został przewodniczącym w Komisji Zdrowia, trafił również do Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Renata Rak przyjrzy się bliżej sprawom ochrony środowiska, a Marek Hok – gospodarce morskiej oraz zdrowiu.

Paweł Suski trafił do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Senioralnej.

Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje w budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie siedmioro posłów. Na razie w komisjach pracować będzie czworo z nich.

Były wojewoda Zbigniew Bogucki trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Specjalność Artura Szałabawki to Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Infrastruktury. Dariusz Matecki, szef Suwerennej Polski w regionie, który do tej pory był radnym Rady Miasta Szczecin, swoją przygodę z parlamentem rozpoczął w Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czesław Hoc będzie pracował w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Zdrowia.

Z Nowej Lewicy w naszym regionie ponownie wybrany do Sejmu został Dariusz Wieczorek. Będzie się udzielał w Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ze wspólnej listy Trzeciej Drogi, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, do Sejmu dostali się dwaj zachodniopomorscy politycy: Jarosław Rzepa i Radosław Lubczyk. Ten pierwszy został zastępcą przewodniczącego w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, znalazł się także w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei Radosław Lubczyk skupi się na obronie narodowej i zdrowiu.

W najbliższym czasie skład komisji ulegnie pewnie zmianom. Zapewne znajdą się w nich Marek Gróbarczyk, Paweł Szefernaker i Małgorzata Golińska, politycy PiS, którzy do poniedziałku pełnili funkcje w rządzie, co pracę w komisjach sejmowych wyklucza.

Z komisji mogą za to „wypaść” zachodniopomorscy przedstawiciele KO, Nowej Lewicy oraz Trzeciej Drogi, jeśli któryś z nich zasili nowy rząd uformowany przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. ©℗

(as)