Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy przekroczyła 10 tysięcy

Ciekawe

2023-11-06 18:28:25

Ci co bronią swojej ziemi i ludności sprzętem jaki mają, to terroryści. Ci, którzy tych pierwszych uważają za zwierzęta, zamknęli w zablokowanej z lądu i morza strefie, bombardują ich domy, szpitale, obozy uchodźców, szkoły (w tym ONZ), odcieli ludność cywilną od dostaw wody, żywności i lekarstw, zabili przez miesiąc więcej dzieci niż Putin przez prawie dwa lata, to "armia". Dziękuję nie kupuję!