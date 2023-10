Samolotami wojskowymi z Izraela do Polski wróciło 268 polskich obywateli

Ilu Polaków wróciło wojskowym samolatem, jak paliła się grecka wyspa Rodos na przełomie lipca i sierpnia 2023? Po kilku dniach poleciał samolot cywilny po etnicznychh Polaków. Temat przerabiano w operacji most i Nadużyć FOZZ, gdzie przetransportowano czosnkowych do Izraela z mOskwy do Polski, potem Izrael.

Brawo Pan Prezydent, brawo Rzad , Brawo minister MON ,MSZ i wszyscy którzy przyczynili się do powrotu Polaków do kraju. Polski Rzad i służby poraz kolejny stanęły na wysokości zadania .Tak trzymać dziekuje bardzo.

FIGO

2023-10-09 12:18:49

Ilu Polaków wróciłoby wojskowym transportem jak rządziliby tuskozjeby ? ! O.K. nikt nie musiałby wracać , bo nie byłoby stać na wyjazd ! Inna sprawa , że przez burdel we wszystkim do tej pory " porozbijaliby " wszystkie KASY ! Pod Mirosławcem nie dość, że stracili samolot, to jeszcze wielu żołnierzy! Tusk olałby problem szydząc , " ja ich tam nie wysyłałem ". Pojechali sobie to sobie wrócą ! Liberał tak ma !Tzn . ma Ciebie w ciemnym i wilgotnym miejscu ! Uśmiech ma dla Ciebie przed wyborami !