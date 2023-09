Zaskakująca decyzja RPP. Stopy procentowe mocno w dół

Fot. X.com (dawniej Twitter)/Biuro Prasowe NBP

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała w środę, że postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 punktów proc., co oznacza, że stopa referencyjna wynosi obecnie 6,00 proc. Z tej zaskakującej decyzji, inflacja jest bądź co bądź ciągle dwucyfrowa (w sierpniu wyniosła 10,1 % rok do roku), najbardziej ucieszą się osoby, jak i firmy, które mają kredyt. Dla nich oznacza to zmniejszenie rat.

"W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP" - napisano w środowym komunikacie.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc.

- - -

Aktualne stopy po obniżce.

stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 7 września 2023 r.

