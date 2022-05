UOKiK radzi konsumentom. Gdy raty kredytów hipotecznych rosną

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że jeśli ktoś ma kredyt hipoteczny i dysponuje środkami, może go nadpłacić. Na stronie finanse.uokik.gov.pl znajduje się kalkulator, dzięki któremu można obliczyć, jak się zmieni rata lub wysokość odsetek po nadpłacie.

- W sytuacji rosnących stawek procentowych WIBOR używanych w kredytach hipotecznych, spłata rat może być dla niektórych osób coraz większym obciążeniem - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Znaczącą ulgą może być skorzystanie z szeregu narzędzi wsparcia, które gwarantują polskie przepisy. Mogą one mieć duże znaczenie szczególnie dla tych grup kredytobiorców hipotecznych, dla których spłata rat kredytu hipotecznego stanowi poważne obciążenie budżetu domowego.

Jednym z takich narzędzi są ustawowe wakacje kredytowe. Obecne rozwiązania, przyjęte wskutek inicjatywy UOKiK w tzw. ustawach covidowych, wciąż obowiązują. Jeśli ktoś z nich jeszcze nie skorzystał w stosunku do kredytu hipotecznego, a właśnie stracił pracę lub główne źródło utrzymania, może do trzech miesięcy zawiesić spłatę kredytu, zaś bank nie naliczy za to

...