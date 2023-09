W jaki sposób zastąpić energetykę węglową? Wodorowa konferencja w Szczecinie

Konferencja była okazją do podsumowania pierwszej edycji Akademii Wodorowej – wspólnej inicjatywy Grupy Azoty Police i ZUT. Fot. Grupa Azoty Police

W jaki sposób można zastąpić energetykę węglową? Teraz i w perspektywie. Na to pytanie odpowiadali uczestnicy dwudniowej konferencji „Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Grupę Azoty Police. Konferencja była okazją do podsumowania pierwszej edycji Akademii Wodorowej – wspólnej inicjatywy Grupy Azoty Police i ZUT, której celem jest szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych. Słuchacze Akademii zaprezentowali swoje projekty badawcze, a autorzy najwyżej ocenionych otrzymali zaproszenie do odbycia staży w polickiej spółce.



– Kryzysy, poza negatywnymi skutkami, jakie za sobą niosą, mogą być szansą dla nas na rozwój, na stanie się silniejszymi – zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który objął patronatem konferencję. – Zmuszają do szukania i wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z nich są prace nad wykorzystaniem wodoru, który może stać się paliwem przyszłości. W wielu regionach Doliny Wodorowe powoływano wcześniej, jednak wierzę, że to my – dzięki m.in. Grupie Azoty i Grupie Enea, naukowcom ZUT – staniemy się przystanią wodorową. Pomorze Zachodnie jest już liderem w Polsce pod względem wdrażania odnawialnych źródeł energii. Ważne, abyśmy ten kawałek ziemi, ten nasz świat zostawili lepszym dla tych, którzy przyjdą po nas.

Akademia Wodorowa

Podczas konferencji słuchacze Akademii Wodorowej zaprezentowali zrealizowane projekty, stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na płatne staże zawodowe. Projekty: „Rozproszony system sterowania produkcją zielonego wodoru” opracowany przez Mateusza Marczewskiego oraz „Zielony amoniak” przygotowany przez Marka Góreckiego, Michała Piszcza oraz Jakuba Sakowskiego – to dwa spośród dziewięciu, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce, a ich autorzy otrzymali zaproszenia do odbycia staży w Grupie Azoty Police. Z możliwości zdobycia doświadczenia w polickiej spółce będą mogli skorzystać także studenci, których projekty zajęły drugie i trzecie miejsce. Na wszystkich słuchaczy Akademii Wodorowej czeka jeszcze wyjazd studyjny do duńskiej firmy GreenLab, będącej zielonym parkiem energetycznym o obiegu zamkniętym i jednocześnie tamtejszym krajowym ośrodkiem badawczym.

– Zielona transformacja odgrywa obecnie kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości polskiego przemysłu, gdzie niezwykle istotna staje się także zrównoważona produkcja chemiczna – podkreślił prezes Grupy Azoty Police Mariusz Grab. – Podejmujemy liczne działania, które pozwolą nam realizować ambitne cele, jakie przyjęliśmy w Strategii Grupy Azoty do 2030 roku. Dlatego zaprosiliśmy na staże do naszej spółki 12 słuchaczy Akademii Wodorowej, którzy opracowali projekty wpisujące się w tę strategię lub stanowiące niezwykle ciekawe koncepcje rozwojowe. Kluczem do sukcesu jest pozyskanie odpowiednich kadr – specjalistów w dziedzinie technologii bazujących na wykorzystaniu wodoru. I takich właśnie kształci nasza Akademia.

Prof. Jacek Przepiórski, prorektor ds. nauki w ZUT przypomniał, że przedmiotem konferencji jest wodór – pierwiastek, odkryty w XVIII w., któremu po wielu latach oddaje się należne, podobnie jak w układzie okresowym pierwiastków – pierwsze miejsce.

– Jeszcze niedawno gaz ten kojarzono przede wszystkim z syntezą chemiczną, gdzie odgrywał i odgrywa niezwykle istotną rolę – zwrócił uwagę prof. Przepiórski. – Jednakże od kilku lat rośnie jego rola jako nośnika energii chemicznej do przetworzenia w energię elektryczną do zasilania silników elektrycznych pojazdów. To duże i ważne wyzwanie, które musi być podjęte. Doceniam, że dzisiejsza konferencja, poprzedzona trwającymi od maja bieżącego roku sesjami wykładowymi i realizacją indywidualnych projektów uczestników projektu, odbywa się zgodnie z harmonogramem. Bardzo liczę na to, że dzisiejsze wydarzenie będzie sprzyjać nie tylko naukowej debacie, ale także nawiązaniu kontaktów, które przełożą się na rozwijanie wspólnych projektów, związanych nie tylko z wodorem – pamiętajmy, że ZUT zatrudnia kadrę naukową i kształci studentów na wielu kierunkach studiów.

Dwa dni wodorowej konferencji

Pierwszy dzień konferencji (26 września) obejmował cztery bloki tematyczne. Sesję „Strategiczne kierunki rozwoju gospodarki wodorowej oraz potrzeby regulacji w tym zakresie” otworzył wiceprezes Grupy Azoty SA dr Grzegorz Kądzielawski, przedstawiając Strategię Zielone Azoty. O technologii produkcji wodoru w ramach mikrohubów wodorowych opowiadał z kolei wiceprezes ds. rozwoju handlu i biznesu na region CEE Ziemowit Iwanski z amerykańskiej spółki Ultra Safe Nuclear Corporation.



Kolejne dwie sesje: „Zastosowanie wodoru w przemyśle chemicznym, transport i przechowywanie wodoru”, a także „Synergia sektora wodorowego z gazowniczym oraz wdrażanie rozwiązań Hydrogen Ready” obfitowały w liczne wykłady prowadzone przez naukowców z krajowych uczelni oraz instytucji. Słuchacze konferencji mogli posłuchać m.in. o zielonym amoniaku jako szansie dla rozwoju przemysłu wodorowego regionu zachodniopomorskiego, o którym opowiadał prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski ze szczecińskiego ZUT.

Drugi dzień wydarzenia (27 września) to panel dyskusyjny „Wodór - szanse i zagrożenia w rozwoju nowych technologii” oraz wizytacja w laboratoriach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Dokonała nauka II”.

(ek)