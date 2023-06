O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. „Sięganie po pomoc, to żaden obciach”

Ponad połowa młodych odczuwa brak motywacji do działania, niemal co trzeci uczeń nie ma chęci do życia, także co trzeci młody człowiek czuje się samotny - tak wynika z ogólnopolskiego raportu z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce - „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Stał się on pretekstem do debaty zorganizowanej w poniedziałek (5 czerwca) w Szczecinie.

Z raportu wynika, że młodzi ludzie z Zachodniopomorskiego czują bardzo podobnie jak ich rówieśnicy z innych regionów kraju. Mają też podobnie trudny dostęp do specjalistycznej pomocy.

- W województwie zachodniopomorskim na wizytę u lekarza psychiatry czeka się 68 dni - zwracała uwagę rozpoczynająca szczecińską konferencję Magdalena Pieczyńska, dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który był organizatorem wydarzenia. - Zeszły rok, według danych Komendy Wojewódzkiej Policji, to 64 próby samobójcze i 4 zgony. Mamy o czym rozmawiać, szerokie pole do działania dla nas…

