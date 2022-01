Pracodawcy komentują: Polacy coraz częściej rozważają pracę za granicą

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak pokazują wyniki X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków” aż 16,1 % pracujących Polaków rozważa migrację zarobkową w 2022 roku.

Kamil Zieliński, 7HR, ekspert ZPPZ ds. zatrudnienia: Wyniki badania potwierdzają obserwowany już w połowie 2020 r. wzrost zainteresowania migracjami zagranicznymi. Gotowość i chęć do wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młode osoby, do 34 roku życia, głównie z sektora usług. Motywy wyjazdu są związane z zarobkami (niemal 75% deklarujących chęć wyjazdu) oraz poprawą standardu życia (prawie 50% badanych). Na decyzję związaną z migracją zarobkową w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach wpływa rozłąka z rodziną, co wskazuje na znaczną determinację.

Katarzyna Raczkowska, Dyrektor zarządzająca MasterHR, ekspertka ZPPZ ds. HR: Zarówno pandemia, jak i rosnąca inflacja przyczyniają się do obniżenia realnej wartości wynagrodzeń, co dla wielu młodych ludzi stanowi motywację do poszukiwania nowych perspektyw na poprawę standardu życia i lepsze zarobki. Wśród kierunków deklarowanych migracji zarobkowych prym wiodą Niemcy. Dużym zainteresowaniem cieszy się Wielka Brytania i Holandia, spada natomiast popularność Skandynawii i Ameryki Północnej.