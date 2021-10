Pracodawcy komentują: Nadwyżka importu nad eksportem wciąż się powiększa

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Według danych Narodowego Banku Polskiego w rachunku bieżącym bilansu płatniczego w sierpniu odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (6,5 mld zł), dochodów pierwotnych (9,8 mld złotych), a także dodatnie saldo usług (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł).

Sebastian Goschorski, Dyrektor Finansowy w firmie Adamus S.A, ekspert ZPPZ ds. księgowości, podatków i finansów: Dobiega końca okres dodatniego bilansu płatniczego. Sierpniowe saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,7 mld zł, co stanowi najgorszy wynik zaobserwowany od czerwca 2015 r. To większy spadek niż prognozowali ekonomiści – ostatni rok przyniósł spadek salda do poziomu 4,9 mld zł. Na poprawę ogólnego wyniku wpływa dodatnie saldo usług, które pod koniec okresu wakacyjnego wyniosło powyżej 8,2 mld zł.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Obserwowany słaby wynik bilansu płatniczego jest wynikiem pogłębienia deficytu handlowego. W lipcu br. saldo wymiany handlowej wynosiło -3,4 mld zł, natomiast w sierpniu zanotowaliśmy jego spadek o 86%, do poziomu -6,4 mld zł. Importowano znacznie więcej paliw oraz surowców, co ma uzasadnienie w stale rosnących cenach tych produktów i jest jednocześnie działaniem mającym na celu uzupełnianie zapasów.