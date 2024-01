Polska Żegluga Bałtycka podała nazwę nowego promu

„Varsovia” – pod taką nazwą będzie pływał nowy prom, który uzupełni flotę Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (Polferries) w połowie tego roku. Jednostka wpisze się w styl nazewnictwa statków tego armatora pływających obecnie na linii Świnoujście – Ystad. Będzie swoistym uzupełnieniem promu „Mazovia”, który wprost nawiązuje do centralnego regionu Polski. Armator podał, że budowa „Varsovii” we włoskiej stoczni przebiega zgodnie z harmonogramem.

– Obecnie trwa wykańczanie przestrzeni pasażerskich i załogowych – poinformował Michał Arciszewski, rzecznik prasowy PŻB. – Montowane są podłogi i panele sufitowe oraz wyposażane przestrzenie sanitarne. Trwają testy oświetlenia. Zainstalowano sprzęty kuchenne, chłodnie do przechowywania jedzenia. W przestrzeniach pasażerskich instalowane są sofy, stoliki i krzesła. Prowadzone są ostatnie prace nad wyposażeniem i okablowaniem statku w kamery CCTV, System TV, sieć LAN oraz łącza internetowe. Prom w każdy rejs będzie mógł zabrać do 920 pasażerów i 60 członków załogi.

Pokłady samochodowe są malowane ostatnimi warstwami farby, a na najazdach i rampach położono nawierzchnie antypoślizgowe. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji trzy pokłady dla samochodów ciężarowych z blisko 3-kilometrową linią ładunkową, co pozwoli pomieścić około 140 ciężarówek z naczepami, oraz dwa osobne pokłady dla szacunkowo 200 samochodów osobowych. Z pokładu samochodowego nr 5 będzie bezpośrednie wejście do przestrzeni pasażerskich.

– Takie rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo i komfort podróżujących z Polferries – dodał rzecznik.

Na mostku trwa montaż urządzeń nawigacyjnych. W maszynowni wszelkie zaplanowane podzespoły są już zainstalowane. Zakończono także konwersję silników głównych na LNG pod względem mechanicznym. Trwa montaż okablowania pod elektrykę i automatykę.

Polferries zapowiada, że jeszcze w styczniu przy nabrzeżu rozpoczną się testy urządzeń maszynowych, natomiast pod koniec I kwartału statek wyjdzie ze stoczni na pierwsze próby morskie. Następnie w Trieście dojdzie do dokowania i zakończenia prac malarskich statku. Najpóźniej w maju odbędą się drugie próby morskie, a na przełomie czerwca i lipca „Varsovia” uzupełni flotę Polferries na linii Świnoujście – Ystad.

(ek)

Fot. Polferries