Zarząd PŻB do wymiany

FIGO

2023-12-21 16:30:49

Z perspektywy czasu dobrze się stało. Mam spokojną pracę , dobre wynagrodzenie .Niemiecka Firma wywiązuje się z socjalu pracowniczego . Co mi zagraża , to postępująca nędza niemieckiego Państwa . Materiałów brakuje na czas. Młodzi Niemcy mają "wyłożone " na robotę , a starych doświadczonych coraz mniej . My Polacy , Słowacy ratujemy im terminy . No , ale najgorzej jak ciabate " wyrżną nam " chlebodawców .W Polsce jakaś wojna domowa się szykuje na życzenie trzeciej drogi ? Jak żyć Halinka ?!