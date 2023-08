Na budowie mostu kolejowego nad Regalicą. Najazdy, nasypy, przebudowa torów

Jak już informowaliśmy, nowy most kolejowy w szczecińskich Podjuchach połączył już brzegi Regalicy. Tak zwany nasuw kratownicowych konstrukcji został zakończony, a obecnie trwają kolejne prace dotyczące tej inwestycji. Zgodnie z planem, nowa przeprawa ma być gotowa do 20 grudnia br.

Nasuw odbył się planowo i obie konstrukcje znajdują się na docelowych podporach. Mają prawie 300 m długości. Dalsze prace to przede wszystkim zakończenie najazdów, nasypów oraz nawierzchni torowej. Na tych najazdach i na moście do wykonania jest nawierzchnia torowa i sieć trakcyjna (dotychczasowy most nie miał obsługi prądowej dla pojazdów szynowych).

Wykonano już zasadnicze roboty żelbetowe dla wiaduktu w ul. Szklanej oraz mury oporowe, które pozwalają na zakończenie budowy nasypów dla najazdów na most. Przed wykonawcą kolejny etap zmiany organizacji ruchu kolejowego na stacji Szczecin Podjuchy. Wybudowano nowy budynek nastawni, w którym przy wykorzystaniu komputerowych urządzeń będzie sterowany ruch kolejowy na stacji. Trwają prace związane z przebudową układu torowego przy zabudowie nowych urządzeń

