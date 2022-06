Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” obchodzi 70-lecie

Pracownicy Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie świętują 70-lecie działalności swojego przedsiębiorstwa. Z tej okazji w piątek (24 czerwca) w szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza odbyła się jubileuszowa gala. Zasłużonych oraz długoletnich stoczniowców uhonorowano odznaczeniami i medalami.

Podczas uroczystości przypomniano historię przedsiębiorstwa. Rozpoczęło ono działalność na podstawie zarządzenia ministra przemysłu maszynowego z 12 lipca 1952 r. jako baza remontowa „Gryfia”. Kilka miesięcy później otrzymało nazwę Szczecińska Stocznia Remontowa. Zakład przez lata się rozbudowywał, przybywało doków. Największy, nr 5, służy od 1990 roku. W kwietniu 1996 przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. W 2013, po przyłączeniu do niej Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu zmieniła ona nazwę na MSR „Gryfia”. Od trzech lat większościowym akcjonariuszem jest w niej Fundusz Rozwoju Spółek. W ub. roku tereny po zakładzie świnoujskim kupił Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (wkrótce zostaną wydzierżawione, prawdopodobnie powstanie tam port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych). Środki pozyskane z tej transakcji służą do sfinansowania inwestycji umożliwiającej użytkowanie nowego doku, jednego z największych na Bałtyku, budowanego dla „Gryfii” przez Stocznię Szczecińską „Wulkan”. To jeden z głównych elementów programu modernizacyjnego 70-letniej firmy.

Podziękowania od Wojewody Zachodniopomorskiego

– Jestem przekonany, że ten wielki dok, bo to jest wielki projekt dla Szczecina i Pomorza Zachodniego, zostanie ukończony i będziemy mogli razem z państwem i dzięki państwu świętować kolejne tego rodzaju jubileusze, bo nie ma Szczecina bez stoczni i gospodarki morskiej – mówił do pracowników „Gryfii” wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który wcześniej odczytał skierowany do nich list z podziękowaniami i gratulacjami od premiera Mateusza Morawieckiego.

List do uczestników i organizatorów jubileuszowego spotkania od marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytał poseł PiS Leszek Dobrzyński.

– Naszą ideą i założeniem jest bezwzględne wspieranie przemysłu stoczniowego, jest to jeden z priorytetów naszego rządu – podkreślał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, który dziękował załodze „Gryfii” za codzienną prace, ale też za obronę zakładu w trudnych momentach. – Ten rok po raz pierwszy od wielu lat – odejmując przychody, które wynikły z obrotu nieruchomościami – przyniesie pozytywny wynik finansowy, co pokazuje właściwy kierunek rozwoju i zmian.

Załoga najważniejsza

Przewodnicząca Klubu Radnych PiS w sejmiku wojewódzkim Małgorzata Jacyna-Witt zaznaczyła, że budowa doku jest bazą dla przyszłości stoczni i nikt już nie odwróci tego procesu.

– Nie byłoby tej rocznicy, bo nie byłoby czego świętować, gdyby nie wy – mówił do pracowników „Gryfii” jej prezes Krzysztof Zaremba. – Gdyby nie wasze wsparcie i walka, tej firmy by nie było. I za to wam dziękuję.

Dziękował też m.in. parlamentarzystom i ministrowi Gróbarczykowi.

– Bez niego nie byłoby tego kapitału, który do Szczecina przyszedł – podkreślił.

Prezes Funduszu Rozwoju Spółek Maria Skubniewska, składając życzenia pracownikom „Gryfii”, powiedziała, że załoga jest najważniejsza i niezależnie od tego, jakie są perypetie gospodarcze czy polityczne, stanowi ona o połowie sukcesu.

Galę uświetnił koncert Łukasza Górewicza i muzyków orkiestry symfonicznej szczecińskiej Filharmonii. Nie zabrakło też okolicznościowego tortu.

(ek)