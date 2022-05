„Isolda” w nowych barwach

„Isolda”, masowec Polskiej Żeglugi Morskiej, przechodzi remont klasowy, czyli związany z odnowieniem dokumentów klasyfikacyjnych. W zakres prac, które są wykonywane w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, wchodzi m.in. konserwacja kadłuba i ładowni, przegląd urządzeń mechanicznych i nawigacyjnych. Statek otrzymał również nowy, niebieski kolor. PŻM już od jakiegoś czasu odchodzi od czarnej barwy swoich masowców. Wiąże się to z tym, że armator praktycznie nie wozi już węgla, a to było powodem wyboru czarnego koloru burt i kominów w latach 50. Remont ma potrwać do 1 czerwca.

(ek)