Jak chronić infrastrukturę krytyczną i morskie farmy wiatrowe?

Dwudniowy Bałtycki Kongres Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej i Farm Wiatrowych rozpoczął się w środę w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER

Bałtycki Kongres Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej i Farm Wiatrowych to wydarzenie, które 4 i 5 października odbywa się w Szczecinie. Dyskusje dotyczą m.in.: potencjału i rozwoju projektów farm wiatrowych na Bałtyku, wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu bezpieczeństwem (w tym w zastosowaniach militarnych) czy systemów antydronowych. W programie znalazła się gra decyzyjna przeprowadzona przez oficerów z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Strategicznym założeniem Kongresu jest analiza nowych możliwości Marynarki Wojennej i Sił Zbrojnych RP we wspieraniu operatorów w ochronie morskiej infrastruktury krytycznej, w tym farm wiatrowych na Bałtyku. Ma on również określić skalę zagrożeń hybrydowych, terrorystycznych i militarnych w regionie Morza Bałtyckiego, a także rolę i działania NATO w systemie bezpieczeństwa morskiego.

Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się m.in. z możliwościami wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych i podwodnych oraz sztucznej inteligencji w ochronie infrastruktury.

Gości powitał kmdr por. rez. Artur Bilski, prezes think tanku Nobilis Media – organizatora Kongresu.

Na temat rozwoju morskiej infrastruktury portowej i oraz morskich farm wiatrowych mówił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Ogromnym sukcesem Pomorza Zachodniego jest to, że właśnie stąd rozpocznie się budowa morskich farm wiatrowych - podkreślił wiceminister. - Przypomnę, że była rywalizacja pomiędzy Trójmiastem a portem Szczecin-Świnoujście i moje przepowiednie okazały się jak najbardziej trafne: Świnoujście jest najlepszym miejscem do zbudowania terminalu offshore'owego. Ta budowa już się rozpoczęła. To jest pierwszy element, ale koncesje, które zostały dwa dni temu ostatecznie przyznane, a więc pięć koncesji dla Orlenu i pięć dla Polskiej Grupy Energetycznej, gwarantują, że energetyka wiatrowa będzie w polskich rękach, przede wszystkim w zakresie produkcji energii najbardziej stabilnej z tej niestabilnej, bo energetyka wiatrowa jest oczywiście bardzo ryzykowna, ale morska energetyka wiatrowa - zwłaszcza na Ławicy Słupskiej - daje bardzo dużą sprawność. Co istotne, dzisiaj Szczecin staje się również głównym centrum produkcji komponentów do morskiej energetyki wiatrowej. Myślę, że to jest ogromna szansa dla dla regionu przede wszystkim pod kątem nowych miejsc pracy.

Plany inwestycyjne dotyczące strategicznej infrastruktury krytycznej i niezależności energetycznej przedstawił wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko.

Rolę Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie wspomnianej infrastruktury, w tym terminalu LNG czy gazociągu Baltic Pipe, przybliżył kontradmirał Andrzej Prokopski, komendant MOSG.

W panelu na temat energii z morza, która ma zapewnić bezpieczną przyszłość energetyczną Polsce, dyskutowali przedstawiciele biznesu (spółek Orlen Neptun i Vestas) oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Następne debaty dotyczyły ochrony i monitoringu infrastruktury na Bałtyku.

W programie znalazło się ponadto przeprowadzenie gry decyzyjnej z udziałem przedstawicieli różnych instytucji państwa i Sil Zbrojnych.

Na czwartek zaplanowano dyskusję i warsztaty na temat roli Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w realizacji polityki bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim i Europie Środkowej oraz ochronie infrastruktury krytycznej.



Patronat nad wydarzeniem objął poseł Michał Jach, przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej, a także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

(ek)