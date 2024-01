Firma Vestas ma wygenerować w Szczecinie ponad tysiąc miejsc pracy

Mnie się wydaje , że szybciej ruszy produkcja naboi lub elementów do rakiet . Ukraina " się kończy " ! . Teraz dopiero Scholz , szuka pomocy dla Ukrainy , jak mu na własnym podwórku się " ulewa " . Wesoło nie jest , turystów przybywa , a bogate Niemcy nie mają już ich czym karmić . Goście kopotliwi . Nie dasz , to Ci głowę poderżnie nocą . Zanim się zorientujesz, już nie żyjesz .Polska jak zwykle , za przyczyną Tuska , pomoże płacić na ciabatych , aby nie płacić Polakom! Idzie nowe? Nie, stare!

Hi hi

P.

2024-01-11 13:17:12

I to są konkrety a nie jakieś obiecane pisowskie 8 letnie bajki o promach kosmicznych a stempka na złomie a ciemny lud to łykał ,tylko na prywatne firmy można liczyć np vestas czy netmarine bo co państwowe to niczyje i tylko tłuste koty się tam pasa za kasę podatników