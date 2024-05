Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających otwarte. Jedenaście laboratoriów i modele statków

Wstęgę przecięli (od prawej): marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, rektor PM prof. Wojciech Ślączka i wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) Politechniki Morskiej przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie to największa od lat inwestycja akademicka w regionie zachodniopomorskim. Projekt dofinansowany ze środków unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 – ma łączną wartość ponad 29 mln złotych. W poniedziałek (27 maja) Centrum zostało uroczyście otwarte.

Znajdujące się na terenie CEOP ultranowoczesne laboratoria ze stałym dostępem do akwenu są zapleczem naukowo-badawczym dla Politechniki Morskiej, której pracownicy rozwijają i testują innowacyjne rozwiązania technologiczne. Obszary badawcze Centrum to: systemy pozycjonowania jednostek pracujących na powierzchni akwenów i pod wodą, bezzałogowe statki autonomiczne (wielkoskalowe modele redukcyjne statków), wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zagadnienia multimodalnego transportu i logistyki morskiej, systemy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem transportu morskiego oraz modelowanie systemów nawigacyjnych i e-nawigacyjnych. Centrum będzie też służyło studentom PM.

W uroczystości otwarcia CEOP wzięli udział liczni goście związani z branżą morską i nie tylko. Symboliczną wstęgę przecięli: wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz, wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński i rektor PM, prof. Wojciech Ślączka.

Wewnątrz CEOP zaprezentowano krótki film przypominający historię inwestycji.

– Jest to centrum naukowo-badawcze, tak sformatowane, że jest dla nas, ale i dla przedsiębiorców – powiedział rektor PM Wojciech Ślączka. – Każdy z państwa, jeśli się odnajdzie w obszarze innowacji i rozwoju i będzie chciał podjąć współpracę badawczą z nami, to Centrum jest właśnie po to, szczególnie z punktu widzenia nawigacji, elektronawigacji, te platformy pływające, czyli modele redukcyjne mogą być świetnym narzędziem badawczym praktycznie dla każdego z przedsiębiorców, którzy się zajmują tematyką nawigacji, modelowaniem czy sterowaniem, tak że już zachęcamy do współpracy.

Rektor przypomniał, że Centrum zostało zbudowane z projektu w ramach RPO. Wartość inwestycji to ponad 29 mln zł, dofinansowanie wyniosło 75 proc., w tym 18 mln zł z UE. Budynek odebrano w 2023 roku.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1776 m kw. W CEOP jest 11 laboratoriów, a główne to Laboratorium Pozycjonowania Ruchomych Obiektów Pływających.

– Niektóre laboratoria są widowiskowe, a w większości mamy bardzo zaawansowane oprogramowanie – dodał W. Ślączka. – Wartością bardzo cenną są licencje, które mamy, czyli licencje na prawach badawczych, ale również na prawach do użycia komercyjnego, tak że gdyby któryś z przedsiębiorców chciał z nami testować jakieś swoje pomysły, rozwiązania, w pełni możemy w oparciu na tych licencjach wykonywać tego typu badania. Kwintesencją, z mojego punktu widzenia, są modele redukcyjne, czyli zbudowane dwa modele wielkoskalowe statków: kontenerowca dwuśrubowego i masowca. To są platformy pływające, które mają bardzo dobre wyposażenie w systemy do modelowania automatyki.

Modele będą zdalnie sterowane z laboratorium. Rolą naukowców PM jest budowa odpowiedniego oprogramowania.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28.05.2024 r.

Elżbieta KUBOWSKA