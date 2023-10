Zielone światło i rozpoczęcie budowy

Wizualizacja głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu Fot. ZMPSiŚ

Wydarzenia z października przybliżyły powstanie dwóch istotnych terminali w świnoujskim porcie. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał decyzję środowiskową dla głębokowodnego terminalu kontenerowego. Z kolei Grupa Orlen rozpoczęła budowę lądowej części terminalu instalacyjnego – wspólnego przedsięwzięcia z ZMPSiŚ.

Decyzję środowiskową dla terminalu kontenerowego wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Wcześniej przeprowadzono ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowanie transgraniczne ze stroną niemiecką, w którym brały udział zainteresowane urzędy (głównie ministerstwa Meklemburgii Pomorza Przedniego) oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Decyzja środowiskowa oznacza zielone światło dla budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu, prowadzonej z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.

Warto przypomnieć, że ochrona środowiska jest wpisana w misję budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Pojęcie green terminal nie jest przypadkowe. Jak zapewnia ZMPSiŚ, przedsięwzięcie będzie proekologiczne na każdym etapie: od koncepcji, poprzez realizację projektu i następnie eksploatację terminalu.

Z kolei budowa lądowej części pierwszego w Polsce terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych już się rozpoczęła. Terminal ten to wspólna inwestycja ZMPSiŚ oraz Grupy Orlen. Ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku.

Będzie to jeden z najnowocześniejszych terminali w Europie. Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Docelowo terminal umożliwi instalację ok. 80 turbin rocznie. Powstanie na 20-hektarowym terenie, który ZMPSiŚ kupił od MSR Gryfia, a następnie podpisał z Orlenem umowę dzierżawy na 30 lat. W czerwcu br. na świnoujską inwestycję przyznano portowej spółce ok. 66 mln euro z unijnego funduszu CEF 2.

ZMPSiŚ odpowiada za część hydrotechniczną. Wkrótce należy się spodziewać podpisania umowy z wykonawcą i rozpoczęcia prac. Powstaną dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m dalej na wodę w stosunku do istniejących. Długość każdego z nabrzeży wynosząca 250 m umożliwi operowanie największym dostępnym obecnie specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 15 MW i większych. Oba nabrzeża pozwolą na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie ok. 1000 t każda.

Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, potem wesprze następne inwestycje Orlenu na Bałtyku i projekty innych deweloperów. W przyszłości port w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać inwestycje prowadzone także na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

(ek)