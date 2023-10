Fabryka w porcie da pracę 400 osobom

W siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przedwstępną umowę dzierżawy podpisali: prezes Windar Orlando Alonso, prezes ZMPSiŚ Krzysztof Urbaś oraz wiceprezes Daniel Stachiewicz. Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz spółka Windar Polska podpisały 19 października przedwstępną umowę dzierżawy terenów położonych na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie. Powstanie tam nowoczesna fabryka do produkcji elementów morskich elektrowni wiatrowych.

Na ok. 17 ha powstanie fabryka, w której produkowane będą elementy wież wiatrowych dla morskich albo lądowych farm wiatrowych, konstrukcje fundamentów dla morskich elektrowni (tzw. monopale) oraz lądowych farm wiatrowych, konstrukcje masztów lub wież metalowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakład rozpocznie działalność w pierwszej połowie 2026 roku. Znajdzie w nim zatrudnienie co najmniej 400 osób. Wartość przedsięwzięcia po stronie inwestora szacowana jest na 70 mln euro.

To po terminalu instalacyjnym do obsługi morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, kolejne przedsięwzięcie w zespole portów Szczecin-Świnoujście związane z odnawialnymi źródłami energii.

– Dzisiaj Szczecin i Świnoujście stają się centrum offshore’owym – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, przypominając, że już firma Vestas będzie produkować w Szczecinie elementy turbin i montować cały osprzęt, jest również produkcja łopat turbin wiatrowych. – Teraz jest czas na monopale, które będą realizowane właśnie podług tej umowy. To dopełnienie całego procesu związanego z budową farm wiatrowych. Wszystko to będzie montowane w porcie instalacyjnym, który obecnie jest budowany w Świnoujściu, a następnie trafi na pola offshore’owe na Ławicy Słupskiej. Z rozmowy z panem prezesem firmy Windar wynika jednoznacznie, że produkcja nie będzie się ograniczać tylko do polskich obszarów morskich i morskiej energetyki wiatrowej w ramach naszej jurysdykcji, ale będzie to faktycznie hub, który będzie sprzedawał i świadczył usługi dla Morza Północnego, jak i całego Morza Bałtyckiego, a tutaj zakres tych prac jest bardzo duży.

Nowa fabryka w porcie ma być podobna do zakładu ST3 Offshore, ale dostosowana do produkcji elementów większych morskich elektrowni wiatrowych.

– To jest bardzo dobra umowa – podkreślił Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ. – Stronom udało się osiągnąć kompromis i bardzo się z tego cieszymy. Dla Szczecina jest to duże wydarzenie gospodarcze, ponieważ na 17 hektarach powstanie zakład produkujący między innymi monopale. Komponenty będą transportowane drogą wodną, rozładowywane na ten teren, który Windar sobie przygotuje według swojej koncepcji, za swoje środki finansowe. Potem gotowe elementy będą również transportowane drogą wodną. Może być tak, że część z nich będzie też wykorzystywana do energetyki wiatrowej na lądzie. To przyniesie minimum 400 miejsc pracy w Szczecinie, co jest bardzo istotne. Fabryka będzie bardzo nowoczesna, spełniająca najwyższe normy związane z ochroną środowiska. My, jako Zarząd Portu, jak zwykle, jesteśmy zobowiązani do doprowadzenia do granic działki mediów, drogi oraz połączenia kolejowego.

Windar Polska jest spółką zależną wywodzącego się z Hiszpanii Windar Renovables, światowego lidera w dziedzinie czystej i zrównoważonej energii, produkującego wieże i konstrukcje wsporcze dla morskiej energetyki wiatrowej.

Zgodnie z umową, dzierżawa terenów w szczecińskim porcie ma opiewać na 30 lat.

(ek)