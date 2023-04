Porty pod wspólnym szyldem

Fot. ZMPSiŚ

Od 9 do 12 maja br. trwać będą w Monachium targi logistyczne. Pod wspólnym szyldem Ports of Poland zaprezentują się zarządy portów Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście wraz ze spółkami operatorskimi. Portowe stoisko dostępne będzie pod numerem B2/305/406.

Gospodarze, oprócz oferty handlowej, zaplanowali takie atrakcje jak „Dzień Polski”. Ten odbędzie się na portowym stoisku w drugim dniu targów, czyli 10 maja, w godz. 14-16. Z kolei 11 maja w sali B32 (I piętro, hala B3) o godz. 11 rozpocznie się specjalna konferencja. W jej trakcie zaprezentują się porty oraz spółki przeładunkowe.

Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia – Transport Logistic – w Monachium to bezsprzecznie wiodące branżowe wydarzenie na świecie. Swoją pozycję zawdzięcza kompleksowości oferty i licznemu uczestnictwu firm z całego świata, prezentując pełen zakres usług logistycznych, IT/telematyki i e-biznesu.

Targi w kolejnych edycjach odnoszą coraz większy sukces, utrwalając się na pozycji światowego lidera tej branży. Poprzednia edycja z 2019 roku charakteryzowała się rekordami: wzięło w niej udział 2374 wystawców z 63 krajów, których stoiska odwiedziło ponad 64 tysięcy osób ze 125 państw.

– W branży transportowej panuje powszechna opinia, że obecność na tych targach jest obowiązkowa i świadczy o prestiżu oraz znaczeniu wystawiającej się firmy – zaznacza Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Gospodarka morska na targach jest reprezentowana przez większość portów europejskich, linie żeglugowe, firmy spedycyjne, logistyczne i przeładunkowe. Dlatego też stwarza szanse i okazje do umocnienia dotychczasowych oraz nawiązania nowych kontaktów, a także do zapoznania się z obecną sytuacją rynkową, w tym funkcjonującą na rynku konkurencją. Zapraszamy wszystkich gości do odwiedzenia portowego stoiska.

(ek)