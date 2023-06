Statek roku

Wyróżniony statek jest we flocie ZMPSiŚ od grudnia ub. roku. Fot. ZMPSiŚ

Podczas finału III Forum Morskiego Radia Gdańsk 23 bm. wręczono nagrody w kategorii „Statek roku” oraz „Żagiel roku”. Ten pierwszy tytuł przyznano statkowi pożarniczemu „Strażak-28”, zbudowanemu w stoczni Remontowa Shipbuilding dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Laureatami nagrody „Żagiel roku” zostali kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Nagrodę „Statek roku” odebrał Dariusz Jaguszewski, prezes stoczni Remontowa Shipbuilding.

– Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie decyzja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, który nam zaufał i powierzył realizację tego trudnego zadania – mówił prezes Jaguszewski. – Chciałbym podziękować całej ekipie ze Szczecina za perfekcyjną współpracę. Podziękowania dla wszystkich mediów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego za zauważenie tego projektu i tego statku jako jednostki nietypowej i skomplikowanej.

Przypomnijmy, że „Strażak-28” dołączył do floty ZMPSiŚ w grudniu ub. roku. Jest przystosowany m.in. do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG i sprawowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na akwenach portów Szczecin, Police i Świnoujście. Ma 29,2 m długości, 10,47 m szerokości, a zanurzenie konstrukcyjne – 3,45 m. Rozwija prędkość do 12 węzłów.

