„Strażak-28” budził zainteresowanie

Ćwiczenia w Basenie Zachodnim szczecińskiego portu Fot. H. KRYSIAK/Portowa Straż Pożarna

Portowa jednostka pożarnicza „Strażak-28” miała w tym miesiącu dodatkowe zajęcia. Wzięła udział w ćwiczeniach oraz udostępniła swój pokład dla zwiedzających, wzbudzając niemałe zainteresowanie.

Rankiem 9 maja na terenie szczecińskiego portu odbyły się ćwiczenia z udziałem „Strażaka-28”. Miały one na celu doskonalenie technik sprawiania zapory przeciwrozlewowej, która stanowi wyposażenie jednostki. Zasięg taktyczny zapory wynosi 500 metrów, 40 przęseł po 12,5 metra.

Z kolei 13 maja, z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, „Strażak-28” cumował przy szczecińskim nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego. Każdy mógł wejść na pokład statku, a chętnych nie brakowało.

To najnowsza jednostka pożarnicza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, trzecia we flocie spółki, oprócz cumującego w Szczecinie „Strażaka-24” i mającego bazę w Świnoujściu „Strażaka-26”. Do portowej służby „Strażak-28” wszedł w grudniu ubiegłego roku.

Jest on dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Czuwa nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin i Świnoujście oraz Police. Do jego zadań należy m.in. asystowanie statkom przewożącym ładunki niebezpieczne i zapewnianie ochrony przeciwpożarowej. „Strażak-28” ma możliwość ograniczania rozlewów substancji pochodzenia ropopochodnego, a także wykonywania awaryjnego holowania jednostek, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w porcie i poza nim.

Długość jednostki to 29,2 m, szerokość – 10,47 m, a zanurzenie konstrukcyjne – 3,45 m. Rozwija maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Posiada trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m sześc./h każdy oraz dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m sześc./h każda.

Projekt pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość tego przedsięwzięcia to ok. 40,6 mln zł, a dofinansowanie unijne – blisko 34,5 mln zł.

(ek)