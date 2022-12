„Strażak-28” już w służbie

W zespole portów Szczecin-Świnoujście wydarzeniem grudnia było niewątpliwie podniesienie bandery oraz chrzest statku pożarniczego „Strażak-28”. Uroczystość odbyła się 6 bm. w szczecińskim porcie, a wzięli w niej udział zaproszeni goście, w tym wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, posłowie Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, przedstawiciele portu i stoczni.

– To jest bardzo dobry dzień nie tylko dla gospodarki morskiej, ale też przede wszystkim dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście – powiedział Grzegorz Witkowski, który podkreślił, że dzięki nowej jednostce bezpieczeństwo żeglugi na Pomorzu Zachodnim, w zespole portów Szczecin-Świnoujście będzie zdecydowanie poprawione. – Wyposażamy Zarząd Morskich Portów w najlepszy, jaki może mieć, sprzęt. Pomorze Zachodnie zasługuje na to, żeby żegluga po pogłębieniu toru podejściowego do Szczecina do 12,5 m i zawijaniu jak największych jednostek do Szczecina była bezpieczna.

Również wojewoda podkreślał rolę bezpieczeństwa.

– Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju niebezpieczne zdarzenia – mówił Zbigniew Bogucki. – Oczywiście w każdym wypadku najważniejsi są ludzie, nikt nie zastąpi człowieka, doświadczonego strażaka, który ma odpowiednie przeszkolenie, poczuwa się do odpowiedzialności, ma to poczucie służby, bo to ludzie są w centrum wszystkich działań. Ale żeby człowiek mógł działać lepiej i sprawniej, potrzebna jest pomoc w postaci nowoczesnego sprzętu. Ja się niezwykle cieszę, że ta jednostka powstała w Polsce, w Trójmieście i będzie służyć tutaj, na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie priorytetowa. Chcemy chronić porty w każdym ich wymiarze, bo to pozwala rozwijać się portom, a nam bezpiecznie spoglądać w przyszłość.

Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, zaznaczył, że jest to kolejny bardzo ważny dzień dla tej spółki.

– Ostatnie czasy pokazały, jak ważnym organizmem dla gospodarki narodowej są porty morskie – stwierdził. – Porty morskie są w tej chwili oczkiem w głowie tego rządu, możemy się w końcu rozwijać i pokazać, jak ważnym ogniwem w całości łańcuchów logistycznych są porty. One muszą być bezpieczne, bo zapewniają ciągłość produkcji na obszarze, który obsługują. Zapewniają również bezpieczeństwo związane z szeroko pojętą energetyką, co w ostatnich miesiącach bardzo się uwypukliło.

Prezes ZMPSiŚ podziękował byłemu wiceprezesowi Kazimierzowi Drzazdze, przypominając, że budowa nowego statku pożarniczego to jego projekt. Dziękował również gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding za to, że pod nadzorem PRS ten statek zbudowała.

Dariusz Jaguszewski z zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding w imieniu stoczniowców i firm, które współpracowały przy realizacji tego zadania, dziękował Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście za zaufanie.

– Realizacja tego zadania byłaby niemożliwa, gdyby nie programy, które zapewniły wsparcie finansowe – dodał, dziękując wiceministrowi Witkowskiemu za organizowanie tego typu programów.

Dziękował też inżynierowi kontraktu i całej ekipie armatorskiej, która współpracowała ze stocznią, a także Polskiemu Rejestrowi Statków.

– To jest kolejny efekt naszej wspólnej pracy, kolejny statek, który zaprojektowaliśmy i dostarczyliśmy do Szczecina, a tych jednostek w Szczecinie zbudowanych przez Remontową Shipbuilding jest już naprawdę niemało – powiedział D. Jaguszewski. – Liczę, że będziemy kontynuowali tę współpracę. My jesteśmy autentycznie bardzo dumni z tego statku. To nie wielkość kadłuba tak naprawdę decyduje o tym, jak skomplikowany to jest obiekt, jak wiele funkcji jest w stanie spełnić, jak nowoczesne jest jego wyposażenie. Główna funkcja to holowanie – w warunkach normalnych, jak również w awaryjnych, czyli asystowanie przy holowaniu i cumowaniu jednostek bardzo wymagających, jak zbiornikowce LNG i LPG. Ten statek jest wyposażony w specjalny system czujników, który powoduje, że w przypadku nieprzewidzianego nawet zdarzenia załoga jest bezpieczna i jest w stanie pełnić swoje funkcje. Statek jest wyposażony w system nadciśnienia, system śluz i cytadeli – to wszystko zwiększa bezpieczeństwo tego statku bardzo znacznie i powoduje, że różni się on od wielu innych w tej klasie. Jest w stanie również pełnić funkcje związane z ratowaniem życia na morzu, podejmowaniem rozbitków, funkcje związane z ochroną środowiska z tytułu wyposażenia w system zabezpieczeń rozlewów przeciwolejowych, ale również jest w stanie pełnić funkcję asysty, współpracy z innymi jednostkami, a także asysty przy gaszonych obiektach, tak żeby je uratować i aby uległ jak najmniejszemu zniszczeniu. My nie tylko budujemy te statki, ale też mocno się identyfikujemy z tym, co robimy. Dla nas wodowanie statku to jak narodziny dziecka, podniesienie bandery to jak chrzest dziecka, dlatego mogę powiedzieć, że rozstajemy się z tym statkiem z bólem serca, ale wiem, że przekazujemy go w dobre ręce, w ręce załogi wysoce profesjonalnej, a jednocześnie ludzi, którzy podchodzą do tych swoich czasami bardzo niebezpiecznych zadań z autentyczną pasją. Życzę wam, żeby ten statek był waszym drugim domem, bo na nim spędzicie znaczną część swojego życia, żebyście zawsze wracali bezpiecznie z morza, cumowali bezpiecznie i chętnie na niego wracali.

Głos zabrał także reprezentujący inżyniera kontraktu Grzegorz Pettke z PRS.

– Polski Rejestr Statków uczestniczył w programie budowy tej zaawansowanej jednostki w dwóch rolach: inżyniera kontraktu i towarzystwa klasyfikacyjnego – przypomniał. – Te role są niezależne. Inżynier kontraktu spełnia wymagania, życzenia zamawiającego. Dziękuję, że współpracowaliśmy, działaliśmy dla bardzo świadomego, wymagającego, rzetelnego zamawiającego. Bardzo dziękuję stoczni RSB, która powierzyła nam usługi nadzoru. Współpraca z tą jedną z najlepszych stoczni w Polsce jest czystą przyjemnością. Ten projekt, zakończony sukcesem, w terminie, jest świetnym przykładem współpracy polskich światowej klasy podmiotów, czyli portu, stoczni i towarzystwa klasyfikacyjnego.

Nową jednostkę i banderę poświęcił ks. prałat Dariusz Knapik. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono na statku banderę, po czym odbyła się ceremonia chrztu.

– Nadaję ci imię „Strażak-28” – powiedziała matka chrzestna Wiesława Drzazga.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję do zwiedzenia statku.

Projekt pn. „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA” był współfinansowany ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość tego zadania to ok. 40,6 mln zł, a dofinansowanie unijne – blisko 34,5 mln zł.

