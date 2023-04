Kolejne rekordy zanurzenia

Statek „Dino” zanurzył się na głębokość 9,74 m. Fot. SBT

Nowe wymiary zmodernizowanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin, który w ub. roku uzyskał głębokość 12,5 m, są coraz częściej wykorzystywane przez statki zawijające do Szczecina i Polic. Kolejne jednostki obsługiwane przy nabrzeżu Zbożowym biją rekordy zanurzenia szczecińskiego portu. Od 26 kwietnia obowiązują nowe przepisy portowe, a wkrótce uaktualnione będą parametry obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury dostępowej do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Jak już podawaliśmy, w połowie marca br. masowiec „Dino”, który zabrał ładunek pszenicy z elewatora „Ewa”, zanurzył się na głębokość 9,74 m. Po nim jeszcze inne jednostki osiągały ok. 9,7 m. To masowce „Tomini Pampero” czy „Federal Nagara”. W połowie kwietnia nowym rekordzistą portu Szczecin, z zanurzeniem 9,8 m, został statek „Kujawy” należący do Polskiej Żeglugi Morskiej.

Możliwości portu zwiększyły się po zakończonej inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli modernizacji i pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m. Wcześniej dozwolonym zanurzeniem dla portu w Szczecinie było 9,15 m.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 11 kwietnia 2023 br. zostało opublikowane zarządzenie nr 3 dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dotyczące nowych przepisów portowych. Weszło w życie 26 kwietnia.

Z kolei na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie infrastruktury dostępowej do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Nowelizacja ma na celu uaktualnienie parametrów obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład tej infrastruktury. Jest to konieczne, ponieważ zmieniły się one w wyniku pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m.

– Rozporządzenie w sprawie infrastruktury dostępowej stanowi spis z natury, zatem wymaga okresowej nowelizacji w efekcie prowadzonych inwestycji – poinformowano w uzasadnieniu.

Zmiany polegają m.in. na: określeniu nowych parametrów toru wodnego Świnoujście – Szczecin, Kanału Grabowskiego, Odry Zachodniej, toru wodnego w kanałach Polickim i Wetlina, podaniu nowej liczby pływających znaków nawigacyjnych (pław świetlnych) na torze Świnoujście – Szczecin, wprowadzeniu mijanki na Zalewie Szczecińskim oraz mijanki Police.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

(ek)