Podsumowanie działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi

• Stabilizacja rynku zbożowego

Celem było wyeksportowanie 4 mln ton zboża co zostało osiągnięte dzięki oferowanym dopłatom i rolnicy w ciągu 4 miesięcy pozbyli się zapasów przed kolejnymi żniwami.

• Porozumienie w Szczecinie – dialog z rolnikami

Rozmowy z protestującymi rolnikami, zawieszenie strajku i w efekcie podpisanie Porozumienia.

• 15 miliardów pomocy dla rolnictwa - historyczna wysokość pomocy

Na podstawie Porozumienia Szczecińskiego wypracowany został Pakiet pomocy finansowej dla rolników – 15 miliardów złotych.

• Lista zadań wspólnie wypracowanych ze stroną związkową zawiera:

- Dopłaty do sprzedanej pszenicy - osiągnęła historyczny poziom 3025 zł na hektar.

- Dopłaty dla pozostałych zbóż tj. jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowej, kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku. Wartość tej pomocy mieści się w przedziale od 700zł/1ha do 1750zł/1ha.

- Dopłaty do nawozów: Polska jedynym krajem w UE, który zastosował dopłaty do nawozów.

- Dopłaty do paliwa rolniczego: zwrot 2 zł do 1 litra zakupionego oleju napędowego - wzrost o 100 procent w stosunku do 2022 roku.

- Dodatek sołecki: 300 zł miesięcznie dla sołtysa, który pełnił funkcję co najmniej dwie kadencje, przez 8 lat.

- Uproszczenie ekoschematów dla gospodarstw do 5 ha - 225 euro/1ha.

Pomoc dla pszczelarzy: podniesienie do 80 mln zł limitu do przezimowanych rodzin pszczelarskich.

Wsparcie producentów trzody chlewnej:

- Wprowadzenie hodowli świń na własny użytek.

- Kontynuacja Programu Locha+ - wartość pomocy 500 mln zł.

- Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – wartość pomocy 210 mln zł.

- Kredyty płynnościowe –w zależności od wielkości gospodarstwa od 100 do 400 tysięcy zł, z okresem do 60 miesięcy, oprocentowaniem 2%.

- Kredyty skupowe – 2% kredyty do wysokości 40 mln zł dla skupujących zboża i owoce miękkie.

- Zmiany w gospodarce gruntami rolnymi.

- Fundusz Ochrony Rolnictwa – ustawa weszła w życie 1 lipca 2023 r. To gwarancja ochrony płatności rolnika.

- Dopłata w wysokości 200 złotych do tony mokrej kukurydzy skupionej przez podmioty skupowe.

- Zmiany przepisów prawnych pozwalające na budowę bez konieczności pozyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną do 300m2.

• Sojusz 5 krajów przygranicznych

Zbudowanie sojuszu 5 krajów przygranicznych, w skład którego wchodzą: Polska, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Węgry, któremu to od początku jego powstania nieformalnie przewodniczył polski minister rolnictwa. Wprowadzono unijne ograniczenia dotyczące zakazu importu zbóż zabezpieczające nasze rynki. We właściwy sposób zaczęły funkcjonować korytarze solidarnościowe. Wcześniej UE zdawała się wcześniej nie dostrzegać problemów państw przygranicznych.

• Wzrost eksportu do 1,2 mln ton zboża miesięcznie

• Blisko 3 krotny wzrost tranzytu - z 133 tys. ton zboża na początku roku do 346 tys. ton zboża w październiku.

Pozostałe działania:

• Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych

• Skup malin

• Pomoc dla producentów kalafiorów i brokułów

• Pomoc dla sadowników i plantatorów truskawek

• Dalsze wsparcie finansowe Kół Gospodyń Wiejskich I Ogólnopolska Parada Kół Gospodyń Wiejskich, Bitwa regionów

• Bon frekwencyjny

Działania legislacyjne

- 23 rozporządzeń Rady Ministrów

- 7 ustaw przyjętych przez Sejm RP

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi