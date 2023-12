Pocztex gotowy na przedświąteczny szczyt paczkowy

Fot. PAP/S. Leszczyński (1)

17 tys. punktów odbioru, możliwość odebrania paczki przez tydzień, supernowoczesne centra logistyczne, nadawanie bezetykietowe, 1000 automatów paczkowych do końca roku oraz promocja usług przez wybitnych sportowców - Pocztex, kurierska marka Poczty Polskiej jest gotowa na przedświąteczny szczyt paczkowy.

Poczta Polska poświęciła ostanie kilka lat na zbudowanie na nowo brandu Pocztexu. Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej, podczas konferencji prasowej „Sportowa paczka - (r)ewolucja w usługach kurierskich” wskazywał, że spółka, która w tym roku obchodzi 465-lecie istnienia, jest stabilną, mocną firmą ze 100-procentowo polskim kapitałem.

„Wszystkie nasze działania są nakierowane na satysfakcję klienta. Wyróżnia nas multikanałowość. Dysponujemy już siecią 17 tys. punktów odbioru: m.in. w placówkach pocztowych i przy sklepach popularnych sieci, m.in. Żabka, ABC, Lewiatan. A ponieważ Polacy pokochali automaty paczkowe, do końca roku postawimy ich tysiąc i kolejne 2 tys. w 2024 r., z czego tysiąc przy popularnych Biedronkach” - podkreślał Krzysztof Falkowski.

Dodał, że Pocztex, jako jedyna firma kurierska na polskim rynku, oferuje możliwość odbioru przesyłki przez tydzień.

„To wyróżnia nas na tle konkurencji. Zazwyczaj jest tak, że paczka jest przechowywana w automatach paczkowych czy w innych punktach odbioru przez 2-3 dni i koniec kropka, wraca do nadawcy. My mówimy naszym klientom: spokojnie, nie martwcie się, paczka będzie na was czekała przez cały tydzień” - zaznaczył Krzysztof Falkowski.

Wskazywał także, że klienci oczekują standardu „dziś nadajesz, jutro odbierasz”, dlatego Pocztex udostępnił nadanie bezetykietowe. Zostały poczynione także potężne inwestycje w logistykę. 3 wielkie centra logistyczne w Lublinie, Wrocławiu i Lisim Ogonie k. Bydgoszczy już działają. Czwarte, o powierzchni 50 tys. mkw. w miejscowości Ciemne pod Radzyminem jest już odebrane i odbywa się w nim montaż w pełni zautomatyzowanego sortera, który rozpocznie pracę w maju 2024 r.

Do korzystania z usług Pocztexu zachęcają utytułowani sportowcy, ambasadorzy marki Pocztex: Julia Sereda, Mateusz Bieniek oraz Radosław Kawęcki.

21-letnia Julia Sereda, pięciokrotna młodzieżowa Mistrzyni Polski w taekwondo i medalistka Mistrzostw Europy Juniorów, podkreślała, że kampania promocyjna Pocztexu jest skierowana również do młodych ludzi.

„Pracuję ciężko, żeby zdobywać te wszystkie medale i trofea, bo wygrywanie jest dla mnie zjawiskiem uzależniającym i najbardziej emocjonującym w życiu. Pocztex reklamuje się poprzez hasła: szybkość, sprawność i skuteczność w działaniu. Na treningach staram się, by również mnie dało się kojarzyć z tymi hasłami i dlatego myślę, że mamy ze sobą wiele wspólnego” - mówiła Julia Sereda.

Mateusz Bieniek, zawodnik reprezentacji Polski w siatkówce Mistrzów Świata w 2018 r., zaznaczył, że podobnie jak w siatkówce, sporcie zespołowym, Pocztex musi działać w grupie. Ważna jest komunikacja, szczerość i zaangażowanie w każdej dziedzinie życia.

„Współpraca między nami satysfakcjonuje obie strony. Wierzę, że to nie jest krótki projekt, że będziemy budować ten brand przez wiele lat i będziemy się wspólnie rozwijać” - mówił Mateusz Bieniek.

Radosław Kawęcki, czterokrotny Mistrz Świata w pływaniu stylem grzbietowym, stwierdził, że zarówno w sporcie, jak i w usługach kurierskich liczy się szybkość, ale potrzebne są także dyscyplina, wytrwałość oraz cierpliwość w realizacji celów.

„Pływanie i usługi kurierskie mają wiele wspólnego. Pocztex jest szybki, więc myślę że można porównać go do mojego sportu. Nie jestem co prawda pewien, czy kurier wstaje tak jak ja o piątej rano, ale myślę, że jest podobnie. Żeby zrealizować cele, trzeba ciężko trenować, ale ważna jest też cierpliwość. Jeśli jesteś cierpliwy, wszystko osiągniesz” - zaznaczył Radosław Kawęcki.

Źródło informacji: PAP MediaRoom