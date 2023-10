Czym są kawy funkcjonalne? Poznaj nową gamę od Nespresso

Fot. Nespresso

Eksperci Nespresso rozumieją jak wymagająca bywa nasza codzienność i jak trudno znaleźć w niej choć krótką chwilę dla siebie. W kolekcji KAWA+ proponują wyjątkowe połączenie kawy z ekstraktem z żeń-szenia. To zestawienie nie tylko gwarantuje świetne doznania smakowe, ale ułatwia też codzienne funkcjonowanie.

Nowa kawa funkcjonalna od Nespresso – idealny początek dnia z Ginseng Delight

W ofercie Nespresso pojawiła się nowa kawa funkcjonalna z gamy KAWA+. Ginseng Delight jest wyjątkowym sposobem na rozpoczęcie dnia. Już o poranku można rozkoszować się jej niezwykłym aromatem. Pobudzający smak Ginseng Delight opiera się na łagodnej mieszance arabiki z Ameryki Południowej oraz robusty z Ugandy.

Dzięki temu już w pierwszych łykach czuć idealne wyważenie goryczy i kwaskowości. Nowa kawa funkcjonalna Nespresso została wzbogacona delikatnym aromatem karmelu i biszkoptów. Słodkie nuty przełamuje subtelny, korzenny posmak żeń-szenia. Żeń-szeń, oprócz intrygującego aromatu, wykazuje także liczne, korzystne dla organizmu właściwości.

Pobudzenie i koncentracja, czyli właściwości kawy z żeń-szeniem Nespresso

Kawa funkcjonalna to napój, który wspiera organizm w podejmowaniu codziennych wyzwań. Niektóre kawy zawierają więcej kofeiny, a inne są wzbogacone o substancje biologicznie czynne o prozdrowotnych właściwościach. W przypadku Ginseng Delight od Nespresso jest to ekstrakt z korzenia żeń-szenia Panax. Roślina ta jest znana na Dalekim Wschodzie od tysięcy lat i ceniona za swoje niezwykłe właściwości.

Obecne w korzeniu żeń-szenia składniki czynne poprawiają samopoczucie i wspierają organizm w walce ze stresem, stymulując go do działania. W mieszance Ginseng Delight substancje aktywne z żeń-szenia łączą się z ożywczymi właściwościami kawy. Przy filiżance tego napoju można zatrzymać się na moment i pomedytować, skupiając się na wyjątkowych doznaniach, a potem ruszyć do działania ze zwiększoną koncentracją.

Kawy funkcjonalne w kapsułkach Nespresso - gama KAWA+

Nowa na polskim rynku gama kaw funkcjonalnych Nespresso została stworzona z myślą o osobach, które potrzebują w ciągu dnia chwili wytchnienia i skutecznego zastrzyku energii. Oprócz Ginseng Delight, w kolekcji KAWA+ znajdują się jeszcze dwie wyjątkowe propozycje napojów funkcjonalnych:

Nespresso Melozio Go – w tym połączeniu ziaren arabiki z Brazylii i Gwatemali dominują zbożowe nuty smakowe. Proces osobnego palenia sprawia, że Melozio Go to idealny wybór dla miłośników kawy słodkiej i gładkiej. Delikatny aromat wzmacnia dodatek miodu. Ta harmonijna mieszanka doskonale sprawdzi się u osób, które potrzebują pobudzenia, ale nie przepadają za intensywnym smakiem kawy. Filiżanka Melozio Go o pojemności 230 ml zawiera aż 200 mg kofeiny , czyli o 20% więcej niż klasyczne mieszanki.

Nespresso Stormio Go – to kawa uzyskiwana w procesie ciemnego, powolnego palenia ziaren arabiki z Gwatemali i Nikaragui. Taki sposób obróbki wydobywa z ziaren intensywny smak z nutami zbożowymi, drzewnymi i korzennymi. Tę kawę z dużą ilością kofeiny (podobnie jak Melozio Go z kolekcji KAWA+ Stormio Go zawiera jej o 20% więcej w porównaniu z klasykami) docenią wielbiciele głębokiego, nieco pikantnego posmaku. Filiżanka tego napoju zapewnia niezwykłe doznania i dużą dawkę energii.

Kawy funkcjonalne Nespresso można szybko zaparzyć w łatwym w obsłudze ekspresie Vertuo. Zaawansowana technologia Centrifusion™ analizuje kod kreskowy na kapsułce i dobiera najlepszy sposób przygotowania napoju do typu kawy. Odpowiednia liczba obrotów, ilość wody i temperatura to czynniki, które wydobywają ze zmielonych ziaren pełne właściwości smakowe. Wystarczy jeden przycisk, aby napić się smacznej i pobudzającej kawy.

Świeża kawa funkcjonalna w aluminiowych kapsułkach

Nespresso wykorzystuje aluminiowe kapsułki do ochrony mielonej kawy o wysokiej zawartości kofeiny. To właśnie aluminium najlepiej osłania produkt przed tlenem, światłem i wilgocią. Co więcej, ten materiał można poddać recyklingowi wiele razy. Ten fakt Nespresso wykorzystuje w swoim programie recyklingu już od 25 lat. Wystarczy odnieść zużyte kapsułki do butiku Nespresso lub oddać je kurierowi przy odbiorze zamówienia online. Nespresso przetworzy zarówno aluminium, jak i zużytą kawę.

Źródło informacji: Nespresso