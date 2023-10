Cena, przebieg, rocznik. Testy bezpieczeństwa na szarym końcu. Czym kierują się Polacy podczas zakupu używanego auta?

Przy wyborze auta z rynku wtórnego Polacy kierują się przede wszystkim ceną. Tuż za nią, z niemal identyczną liczbą wskazań, plasują się: rocznik oraz przebieg. Nabywcy chcą także znać historię serwisową i wypadkową pojazdu - wynika z badań serwisu autobaza.pl. Co jeszcze wpływa na motoryzacyjne wybory i w jaki sposób świadczy to o świadomości kupujących? Analizują eksperci autobaza.pl.

Eksperci serwisu autobaza.pl sprawdzili, jakimi kryteriami kierują się Polacy przy zakupie aut z drugiej ręki za pośrednictwem ankiety wielokrotnego wyboru. Pierwsze miejsce zajęła cena z ponad 17% wskazań. Na podium znalazły się także przebieg i rocznik pojazdu z niemal identycznym wynikiem zbliżonym do 15%. Na końcu respondenci uplasowali testy bezpieczeństwa danego modelu oraz koszty ubezpieczenia z niespełna 3% wskazań.

„Zwycięstwo kryterium cenowego nie jest zaskoczeniem. To właśnie kwestie budżetowe w głównej mierze decydują o tym, że samochodu poszukujemy właśnie na rynku wtórnym, a nie pierwotnym. Mimo, że koszt zakupu używanego pojazdu wzrósł w stosunku do ubiegłego roku, to cena takiego samochodu nadal jest znacznie niższa niż auta z salonu. Z raportu autobaza.pl za pierwsze półrocze 2023 wynika, że największy segment rynku aut z drugiej ręki to pojazdy w przedziale cenowym 25-50 tys. zł - w tych widełkach nie kupimy już nowego auta” - wyjaśnia Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Przebieg i rocznik - w poszukiwaniu idealnej kombinacji

Dwa kolejne czynniki, które najczęściej wskazywali respondenci, to przebieg samochodu oraz jego rocznik. Co ciekawe, kryteria te są dla kupujących niemal tak samo ważne (14,88% vs. 14,72% wskazań).

„Wyniki ankiety pokazują, że kupujący są świadomi jak ważna jest odpowiednia kombinacja tych dwóch czynników. Przebieg odzwierciedla zużycie i stan techniczny auta, wpływające na jego przyszłą niezawodność. Z drugiej strony, rocznik wpływa na nowoczesność i dostępność nowszych technologii oraz wygodę użytkowania. Dlatego istotne jest znalezienie równowagi między tymi dwoma czynnikami, aby osiągnąć optymalną wartość i zadowolenie z wyboru samochodu używanego” - tłumaczy Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.

Równowaga pomiędzy przebiegiem i rocznikiem auta może zwiększać prawdopodobną żywotność pojazdu i zmniejszać ryzyko awarii i kosztownych napraw. Można zatem wywnioskować, że podczas zakupu auta konsumenci przywiązują wagę nie tylko do ceny pojazdu, lecz także do ewentualnych późniejszych wydatków związanych z jego eksploatacją. Warto zauważyć, że ankietowani zwracają także uwagę na pojemność silnika (7,66%) i spalanie (9,15%), co również przekłada się na wysokość kosztów użytkowania auta.

Auto z historią - ale tylko sprawdzoną

Okazało się, że wielu respondentów sprawdza historie serwisowe i wypadkowe. Łącznie dotyczyło ich blisko co czwarte wskazanie. Należy pamiętać, że zakup używanego samochodu obarczony jest pewnym ryzykiem, które można zminimalizować poprzez sprawdzenie historii pojazdu na podstawie numeru VIN lub numerów rejestracyjnych. Dzięki temu można uzyskać m.in. informacje o przebytych wypadkach, ewentualnej kradzieży, a nawet zobaczyć archiwalne zdjęcia samochodu, co pozwoli na zweryfikowanie, czy pojazd nadal ma oryginalny lakier i części.

„Wyniki ankiety pokazują, że kupujący coraz częściej chcą podejmować świadome wybory. Liczy się nie tylko obecny stan pojazdu, ale także to, kto i jak dbał o niego w przeszłości. Serwisy takie jak autobaza.pl pomagają w zweryfikowaniu takich informacji. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla kupujących, ale także dla sprzedających, którym zależy na stworzeniu wysokiej jakości oferty i szybszej transakcji. Warto zawczasu być przygotowanym na pytania o udokumentowaną historię auta” - mówi Przemysław Gąsiorowski, z autobaza.pl.

Bezpieczeństwo na szarym końcu?

Testy bezpieczeństwa danego modelu jako ważny czynnik przy zakupie samochodu wskazało jedynie niespełna 3% ankietowanych, co może być w pewnej mierze niepokojące. Co ciekawe, dla respondentów były one mniej ważne niż opinie wystawiane przez innych kierowców. Warto pamiętać, że celem przeprowadzania takich testów jest ocena tego, jak samochód chroni pasażerów w trakcie wypadku. Podczas nich są sprawdzane takie czynniki, jak np. odporność na zderzenia, stabilność, wytrzymałość konstrukcji, działanie poduszek powietrznych czy systemów bezpieczeństwa.

„To niepokojące, że kwestie związane z bezpieczeństwem znajdują się prawie na końcu listy. Decydując się na zakup samochodu, niezależnie od tego czy jest to pojazd nowy czy używany, warto zapoznać się z wynikami testów bezpieczeństwa danego modelu. W przypadku samochodów, które mają już swoje lata jest to szczególnie istotne - niektóre systemy bezpieczeństwa znoszą próbę czasu lepiej, inne gorzej. Istnieją testy zderzeniowe tych samych modeli aut z różnych okresów, które pokazują postęp w dziedzinie bezpieczeństwa” - podsumowuje Przemysław Gąsiorowski, z autobaza.pl.

