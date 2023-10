Lubuskie: trwają migracje nietoperzy, lecą na zimowiska także nad autostradą A2

Fot. PAP/EPA/BARBARA WALTON

O tym, że zbliża się zima świadczą obserwacje nietoperzy prowadzone m.in. w rejonie autostrady A2. Wynika z nich, że od kilku tygodni są one w drodze do swych zimowisk. Najważniejszym z nich w Polsce jest rezerwat Nietoperek (Lubuskie) znajdujący się w pobliżu autostrady i trasy S3 - poinformowała rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak.

Dodała, że w rejonie autostrady A2 naukowcy prowadzą stały monitoring nietoperzy, który pozwala na identyfikowanie zagrożeń i śledzenie zmian w populacjach poszczególnych gatunków tych zwierząt.

- Najwięcej nietoperzy występuje w miejscach, gdzie autostrada przecina rzeki lub okolice jezior. Dlatego w tych rejonach spółka wybudowała ekrany ochronne, które wymuszają podwyższenie lotu przez nietoperze i dzięki temu unikają one kolizji z pojazdami – zaznaczyła rzeczniczka.

Naukowcy współpracujący z Autostradą Wielkopolską ustalili także, że w okresie letnim nietoperze żerują, polując na owady pod mostami, estakadami czy przejściami dla dużych zwierząt nad autostradą. Wykorzystują na trasy przelotu przejścia przeznaczone dla średnich i dużych zwierząt oraz przejścia zespolone z drogami lokalnymi.

- Obiekty autostradowe są dla nietoperzy częstym miejscem schronienia w czasie dnia. A w kilku przypadkach utworzyły tam nawet kolonie rozrodcze – powiedział cytowany dr Jan Cichocki z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rezerwat Nietoperek obejmujący część naziemnych i podziemnych poniemieckich fortyfikacji (Międzyrzecki Rejon Umocniony) niedaleko Międzyrzecza to najważniejsze w Polsce i jedno z najważniejszych w środkowej Europie miejsc zimowania nietoperzy. Niektóre z latających ssaków pokonują nawet 200 km by tam dotrzeć przed mrozami.

W drodze do swego zimowiska nietoperze przelatują m.in. nad autostradą A2 i trasą ekspresową S3. Przy pierwszej z tych dróg w miejscach wskazanych przez naukowców są specjalne ekrany, a przy drugiej siatki mające zapobiegać zderzeniom tych zwierząt z autami.

Szacuje się, że chłodne miesiące w rezerwacie Nietoperek spędza grubo ponad 30 tys. osobników nawet kilkunastu gatunków. W okresie zimowym podziemia rezerwatu są zamknięte dla zwiedzających, by nie doprowadzać do wybudzania nietoperzy z hibernacji, co grozi przedwczesna utratą energii i zmniejsza szanse tych zwierząt na przetrwanie zimy. Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Autostrada Wielkopolska w ramach działań z zakresu ochrony środowiska prowadzi stały monitoring przejść dla zwierząt, stanu chemicznego wód, czystości powietrza i wód oraz gospodarki wodno-ściekowej – wskazano w komunikacie.

