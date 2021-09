W Stawie Wędkarskim. Bóbr na Głębokiem

Zostaliśmy zaalarmowani przez naszego czytelnika, że w Stawie Wędkarskim przy Jeziorze Głębokim zadomowił się bóbr. Mimo iż raczej nie jest chętny do pokazywania się ludziom odwiedzającym te rejony, widać ślady jego obecności. Kolejne drzewa w otoczeniu stawu są przez niego ścinane.

Bóbr jest gryzoniem idealnie przystosowanym do życia w wodzie. Jest on roślinożercą i obok człowieka jednym z niewielu gatunków potrafiących przystosować środowisko do swoich celów. Właśnie to sprawia, że drzewa wokoło stawu są przez niego wycinane.

- Bóbr w Stawie Wędkarskim pojawiał się okresowo już od trzech lub czterech lat, jednak od roku prowadzi intensywny żer - mówi Krzysztof Matuszak, kierownik Wydziału Lasów Miejskich w Szczecinie.

To sprawia, że bytowanie zwierzęcia w tym miejscu stało się lepiej widoczne. Jednak K. Matuszak podkreśla, iż bóbr nie stanowi żadnego zagrożenia dla otoczenia ani dla

...