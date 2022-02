Parcela przy Odrze sprzedana. J.W. Construction licytował najwyżej

Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż niespełna półhektarowej parceli przy ul. Krzysztofa Kolumba 59 w Szczecinie. Licytacja rozpisana przez magistrat odbyła się w styczniu br. i stanęło do niej pięciu potencjalnych kupców. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła 5 mln zł. Najwyższą kwotę w wysokości 9 mln 750 tys. zł zaoferowała firma J.W. Construction Holding S.A., obecna już w mieście od kilkunastu lat za sprawą budowy 27-piętrowego wieżowca Hanza Tower w miejscu po dawnych ZPO „Dana" u zbiegu al. Wyzwolenia i ul. Odzieżowej oraz renowacji przyległego doń hotelu.

To kolejny z terenów nad Odrą Zachodnią, na którym deweloper z siedzibą w podwarszawskich Ząbkach planuje swoje nowe inwestycje w Szczecinie. Niedawno ogłosił, że szykuje się do rozpoczęcia budowy apartamentowców i mariny „Nad Odrą". Te stanąć mają na skraju Łasztowni na gruncie wzdłuż nadrzecznego pasa ul. Celnej. Chodzi o plac przyległy do mostu Długiego w kierunku Kanału Zielonego, na którym wciąż jeszcze działają skład opału i parking dla TIR-ów. Od stycznia br. ruszyła przedsprzedaż lokali w pierwszym z

