Piłka nożna. Kolejna wyjazdowa porażka Pogoni!

Pogoń przegrała kolejny wyjazdowy mecz tej jesieni, tracąc jedyną bramkę w 103. minucie i kończąc spotkanie w dziewiątkę z powodu czerwonej kartki debiutanta i groźnej kontuzji rezerwowego młodzieżowca. W poprzednim, wygranym na Twardowskiego spotkaniu z Piastem, portowcy mieli ogromne szczęście, tym razem nieco go zabrakło...

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: RAKÓW Częstochowa - POGOŃ Szczecin 1:0 (0:0); 1:0 Matej Rodin (90+13).

RAKÓW: 1. Kacper Trelowski - 4. Strátos Svárnas, 24. Zoran Arsenić (82, 88. Matej Rodin), 3. Milan Rundić - 7. Fran Tudor (70, 26. Erick Otieno), 5. Gustav Berggren, 30. Władysław Koczerhin, 19. Michael Ameyaw (59, 18. Jonatan Braut Brunes), 84. Adriano Amorim (70, 9. Patryk Makuch), 20. Jean Carlos Silva - 10. Ivi López (70, 15. Jesús Díaz).

POGOŃ: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 13. Dimítris Keramítsis, 23. Benedikt Zech, 4. Léo Borges, 32. Leonárdo Koútris - 19. Kacper Łukasiak (63, 8. Fredrik Ulvestad), 21. João Gamboa (82, 10. Adrian Przyborek), 7. Rafał Kurzawa (64, 20. Alexander Gorgon) - 9. Efthýmis Kouloúris (82, 51. Patryk Paryzek), 11. Kamil Grosicki (67, 25. Wojciech Lisowski).

Czerwone kartki: Matej Rodin (90.+13. minuta, Raków, za drugą żółtą) - Dimítris Keramítsis (65. minuta, Pogoń, za faul taktyczny).

Żółte kartki: Rodin (2). Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 5443.

Po serii wjazdowych ligowych porażek, Pogoń przystąpiła do meczu pod Jasną Górą w wybitnie zachowawczym ustawieniu, z piątką obrońców, w tym trójką stoperów z debiutującym w ekstraklasie młodym Grekiem Keramítsisem oraz z defensywnym pomocnikiem Gamboą, a w drugiej połowie na boisku pojawił się jeszcze drugi defensywny gracz drugiej linii Ulvestad, ale nie wystarczyło to do zdobycia choćby punktu, co - jak wyglądało z przebiegu boiskowych wydarzeń - było szczytem marzeń Dumy Pomorza. Na szczecińskiej ławce rezerwowych rolę pierwszego trenera portowców pełnił asystent Roberta Kolendowicza Paweł Ozga (podobnie jak w niedawnym wygranym pucharowym pojedynku ze Stalą w Rzeszowie), gdyż jego szef z powodu czerwonej kartki w końcówce ostatniego meczu z Piastem Gliwice, oglądał zawody w Częstochowie z pokoju analityków i nie krył tam emocji...

W pierwszej połowie niewielką przewagę mieli gospodarze i kilkakrotnie doszło do zamieszań w szczecińskim polu karnym, ale z wypracowaniem sobie klarownych sytuacji strzeleckich Raków miał problemy. W 10. minucie po świetnym dalekim podaniu Gamboy, Kouloúris strzelał zza pola karnego, ale Trelowski zdołał ręką odbić piłkę i ta jedynie uderzyła w słupek. Kwadrans później w kierunku częstochowskiej bramki główkował Kouloúris, ale uczynił to zbyt lekko, a jak się później okazało, była to ostatnia groźna akcja portowców... W 41. minucie Cojocaru podał piłkę rywalom i w konsekwencji reprezentant Polski Ameyaw strzelał z kilku metrów, ale rumuński bramkarz zrehabilitował się za wcześniejszy błąd, broniąc groźne uderzenie. W końcówce pierwszej połowy strzelał jeszcze były portowiec Carlos Silva, lecz tuż obok bramki.

Przez ponad kwadrans drugiej połowy na boisku nic się nie działo i dopiero w 64. minucie gospodarze przeprowadzili groźną akcję, zakończoną obronionym strzałem Lópeza. Minutę później Keramítsis przegrał pojedynek biegowy z Amorimem i sfaulował rywala wychodzącego na pozycję sam na sam z bramkarzem, a za tę akcję ratunkową otrzymał czerwoną kartkę. Później oglądaliśmy groźne strzały Lópeza, Koczerhina i Berggrena. Pod drugą bramką jedyną szansą Pogoni było odebranie przez Borgesa piłki rywalom przed ich polem karnym, co mogło zapoczątkować niebezpieczną akcję, lecz dobrze prezentujący się w niedzielę arbiter, tym razem odgwizdał faul Brazylijczyka, którego naszym zdaniem nie było. W 84. minucie z powodu rac, fajerwerków i zadymienia boiska przez miejscowych szalikowców, arbiter przerwał zawody na pięć minut. W końcówce spotkania w polu karnym Rakowa źle stanął dopiero co wprowadzony na boisko rezerwowy Paryzek i został zniesiony z boiska, a portowcy musieli grać dalej w dziewiątkę, bo wyczerpali już limit zmian. Dążący do zwycięstwa gospodarze zamknęli szczecinian w hokejowym zamku; w doliczonym czasie w 98. minucie tuż obok bramki główkował Makuch, a w 101. minucie stoper Rodin strzałem z bliska pokonał Cojocaru. Analiza VAR wykazała jednak, że Chorwat był na spalonym. Po dwóch minutach Rodin strzałem z bliska zdobył już prawidłową bramkę (po nieuznanym oraz uznanym trafieniu ściągał koszulkę, za co otrzymał 2 żółte kartki, więc musiał opuścić boisko) i piłkarze Pogoni musieli pogodzić się z porażką.

(mij)

Fot. Pogoń Szczecin SA