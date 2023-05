Okleją parkometry. Informacja jest, kierowcy nie wiedzą

Bardzo często

2023-05-16 19:12:28

Zwłaszcza gdy wybieramy darmowe 15 minut system potrafi się zawiesić i kilka minut nic nie robić po czym drukuje bilet z czasem nieaktualnym, sprzed kilku minut, w praktyce oznacza to że nie mamy prawa do darmowych 15 minut albo do np 7 minut. Inną sprawą jest rzecz jasna drukowanie minuty rozpoczętej nawet jesli już po wydrukowaniu biletu mamy następną minutę, kolejna sprawa, 15 darmowych minut nie jest wliczane do wykupionego czasu, jesli kupimy 30 minut to mamy 30 minut a nie 45 minut.