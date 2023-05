Recomaty ze Szczecina podbijają Polskę

Urządzenia do recyklingu produkowane w Szczecinie już teraz uznawane są za hegemona na polskim rynku, a to dopiero początek. Jak zapewnia prezes firmy R3 Dariusz Staszewski, wraz z wejściem przepisów regulujących kaucję na butelki PET firma gotowa jest rozpocząć w Szczecinie produkcje na dużą skalę.

Z pewnością wiele osób podczas wizyty u zachodnich sąsiadów zauważyło, jak poważnie podchodzą oni do kwestii recyklingu i jak często korzystają z automatów do recyklingu butelek PET. „Czemu nie mamy takich u nas?". To samo pytanie zadano sobie w szczecińskiej firmie R3, gdzie wraz z zespołem technologów opatentowano Smart Reverse Vending Machine (RVM) zwaną recomatem. Maszyna skanuje kod kreskowy plastikowej butelki czy aluminiowej puszki, a następnie je zgniata, dzięki czemu powstaje czysty odpad, opisany zeskanowanymi danymi i gotowy do przetworzenia.

- Pomysł narodził się przede wszystkim z wycieczek. Jeżdżąc po Skandynawii, widzimy, że całe otoczenie jest uporządkowane. Tam już od lat zbierane są różne opakowania, które stają się surowcem. Wiedzieliśmy, że w Europie

...