Z sercem do segregowania

Pojemniki w kształcie serca, przeznaczone na nakrętki z tworzyw sztucznych, pojawiają się m.in. przed kolejnymi placówkami oświatowymi na terenie gminy Police. Pierwsze stanęły z inicjatywy społeczników. Teraz dostawia je sama gmina. Nakrętki to cenny surowiec wtórny, który można zamieniać na złotówki. Polickie szkoły i przedszkola wybierają cel charytatywny, na który te złotówki przeznaczą.

Do tych pojemników można wrzucać plastikowe nakrętki po napojach, jogurtach i innych produktach spożywczych, a także po artykułach chemii gospodarczej.

- Te nakrętki są bardzo wartościowym produktem, są zrobione z trochę innego tworzywa sztucznego niż butelki PET - jest mocniejsze i trwalsze, w związku z tym ma większą wartość - mówi Paweł Nagadowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Policach. - A te placówki oświatowe zbierają je po to, aby wesprzeć jakiś konkretny cel charytatywny. Oczywiście my nie narzucamy szkołom, jaki to ma być cel. Przekazaliśmy im kosze i one już we własnym zakresie zajmują się całą organizacją - zbiórką i dalszym przekazywaniem do

