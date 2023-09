Premiera w Teatrze Małym. „Kobieta, która zajęła się ogniem”

Pierwsza premiera zapowiadająca nowy sezon w Teatrze Współczesnym w Szczecinie to kontynuacja uwielbianej przez widzów „Kobiety zagrożonej niskimi świadczeniami emerytalnymi". Scenariusz do tej sztuki powstał z wypowiedzi mieszkanek Pomorza Zachodniego, które odpowiedziały w ankietach na cztery pytania, m.in. o to, czym czują się zagrożone, jak radzą sobie z tymi emocjami czy kim dla nich jest kobieta, która zajęła się ogniem.

„Kobieta, która zajęła się ogniem" to pierwsza premiera nowego sezony artystycznego w Teatrze Współczesnym, która będzie miała miejsce już w najbliższy piątek, 15 września. Spektakl powstał w koprodukcji ze Środowiskiem Inicjatyw Artystycznych Hybadu i jest kontynuacją bardzo dobrze przyjętej przez widzów „Kobiety Zagrożonej niskimi świadczeniami emerytalnymi".

- Bardzo się cieszę, że ten kobiecy w gruncie sezon w Teatrze Współczesnym otwiera kobieta, Marysia Dąbrowska, w „Kobiecie, która zajęła się ogniem". To jest też dla nas w dalszym ciągu próba szukania tożsamości Teatru Małego, który jest wyjątkową sceną i wyjątkowym miejscem w Szczecinie. Bardzo byśmy

...