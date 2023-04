Pogoń wróciła na podium!

W sobotę podczas meczu o mistrzostwo piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy na szczecińskim stadionie im. Floriana Krygiera pomiędzy Pogonię Szczecin i PGE FKS Stalą Mielec portowcy uroczyście obchodzili 75-lecie powstania swojego klubu i z tej okazji pokonali gości 4:2.

Urodzinowy prezent sprawił też Dumie Pomorza Radomiak, który w poniedziałek na swym stadionie w Radomiu urwał dwa punkty zajmującemu dotychczas III miejsce Lechowi Poznań, remisując 1:1 (choć długo, bo od 9. do 84. minuty prowadził 1:0). Dzięki temu szczecinianie wrócili na podium, awansując z trzeciej na czwartą lokatę.

Do końca rozgrywek jest jeszcze 5 kolejek, lecz Pogoń nawet teoretycznie nie ma szans na mistrzostwo Polski, bo nawet gdyby zdobyła komplet 15 punktów, a Raków Częstochowa wszystkie spotkania przegrał, to i tak Jens Gustafsson nie dogoni żegnającego się z Jasną Górą Marka Papszuna (jego następca ma być ogłoszony dzisiaj). Są natomiast szanse na wicemistrzostwo kraju, bo zakładając, że w bezpośrednim spotkaniu portowcy pokonają 7 maja na Twardowskiego Legię, to w pozostałych czterech kolejkach muszą

...