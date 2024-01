Pogoń coraz szczuplejsza. W poniedziałek rozpoczęcie przygotowań do wiosny

Wieczorem w Nowy Rok występująca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin oficjalnie potwierdziła odejście do I-ligowego Motoru Lublin bocznego obrońcy Pawła Stolarskiego, o czym „Kurier Szczeciński" pisał już wczoraj, a w internetowym wydaniu w sylwestra. Jest więc pewne podobieństwo do poprzedniego zimowego okienka transferowego, które dla portowców rozpoczęło się odejściem do Rakowa Częstochowa Jeana Carlosa Silvy...

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 13 miesięcy odeszło aż 15 zawodników, bo oprócz wspomnianych, Stolarskiego i Silvy, także: Jakub Bartkowski, Luís Mata, Bartłomiej Mruk, Damian Dąbrowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Kamil Drygas, Michał Kucharczyk, Pontus Almqvist, Kacper Kostorz, Kryspin Szcześniak, Sebastian Kowalczyk, Mateusz Łęgowski i Dante Stipica). Natomiast pozyskano z zewnątrz - nie licząc III ligowców i młodzieży z własnej akademii - tylko 4 wartościowych następców: Valentina Cojocaru, João Gamboę, Efthýmisa Kouloúrisa oraz Fredrika Ulvestada. Spore nadzieje wiązano też z chorwackim stoperem Danijelem Lončarem, ale praktycznie przez cały czas jego

...