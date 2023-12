Piłka nożna. Pogoń tydzień na urlopie

W październiku portowcy rozbili Lecha 5:0, a wiosną zmierzą się z tym rywalem dwukrotnie w Poznaniu, najpierw pod koniec lutego w Pucharze Polski, a następnie na początku kwietnia w lidze. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze szczecińskiej Pogoni, którzy po 19 kolejkach zajmują VI miejsce w PKO BP Ekstraklasie, przebywają obecnie na krótkich, świąteczno-noworocznych urlopach. Niektórzy z zawodników wyjechali w swoje rodzinne strony, a inni zdecydowali się na egzotyczne wojaże, jak na przykład na Dominikanę.

Pierwsze przyszłoroczne zajęcia drużyny szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona rozpoczną się już za niecały tydzień testami medycznymi, które zaplanowano na 8 i 9 stycznia. Tego drugiego dnia będzie miał też miejsce pierwszy trening na boisku, a ćwiczenia na własnych obiektach potrwają do 14 stycznia. Od 15 do 26 stycznia zaplanowano zgrupowanie w tureckim Belek, co jest od lat szczecińską tradycją, a po powrocie zajęcia kontynuowane będą na szczecińskich obiektach.

Pierwszy ligowy mecz Anno Domini 2024 odbędzie się we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław w niedzielę 11 lutegho o godz. 17.30. Wcześniej odbędą się cztery gry kontrolne, z czego trzy pierwsze na obozie w Turcji: 19 stycznia z FC Paksi, 22 stycznia z Celje FC, 25 stycznia z rywalem, który jest dopiero poszukiwany i na tydzień przed ligową inauguracją 2 lutego w Danii z FC Nordsjælland. (mij)